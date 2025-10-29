Knalleffekt: Türkei droht Ausschluss von der Fußball-WM

Während die Nationalelf in der WM-Quali noch um Platz 1 kämpft, droht dem Land die Suspendierung von allen UEFA und FIFA-Bewerben.

Der Wettskandal im türkischen Fußball weitet sich dramatisch aus. Nach Informationen des Senders Habertürk sollen 3.700 Spieler im Visier der Justiz stehen! Auch gegen mehrere Vereine wird bereits ermittelt. Zuvor hatte der türkische Fußballverband (TFF) zugegeben, dass 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben – darunter sieben Top-Referees!

Harte Strafen erwartet

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, Disziplinarverfahren laufen. Der türkische Fußball steht vor einem Erdbeben! Doch das Beben könnte auch sportpolitische Folgen haben: Ein Ausschluss von der Fußball-Weltmeisterschaft ist laut FIFA-Regularien möglich! Manipulationen und Verstöße gegen die Integritätsregeln werden mit harten Strafen geahndet.

Das droht der Türkei

Ausschluss von Wettbewerben: Die FIFA kann den Verband von der WM ausschließen, wenn die Integrität des Sports gefährdet ist.

Geldstrafen & Sperren: Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre müssen mit hohen Geldstrafen und sogar lebenslangen Sperren rechnen.

Fahrlässigkeit: Sollte die TFF die Wettaktivitäten nicht ausreichend bekämpft haben, drohen auch ihr Sanktionen.

Noch 2 Spiele in WM-Quali

Noch ist unklar, ob die Türkei tatsächlich von der WM ausgeschlossen wird. Doch klar ist: UEFA und FIFA beobachtet die Situation genau.Und während die Mannschaft sportlich noch um die WM kämpft – zuletzt mit einem klaren 4:1 gegen Georgien – droht das größte Spiel außerhalb des Platzes verloren zu gehen. Am 15. November trifft die Türkei zu Hause auf Bulgarien, drei Tage später steigt auswärts das direkte Duell gegen Spanien.