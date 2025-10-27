Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Hunderte Schiedsrichter: Türkei droht riesiger Wettskandal
© Getty

Verfahren eröffnet

Hunderte Schiedsrichter: Türkei droht riesiger Wettskandal

27.10.25, 12:47 | Aktualisiert: 27.10.25, 13:55
Teilen

In der Türkei erschüttert ein massiver Wett-Skandal den Fußball. 152 Schiedsrichter sollen auf Spiele gewettet haben, darunter sieben Spitzen-Unparteiische. Der Verband kündigt harte Strafen an - bis zu fünf Jahre Sperre.

Ein massiver Wett-Skandal erschüttert den türkischen Fußball. 152 Schiedsrichter in den Profi-Ligen haben sich laut Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu an Wetten auf Spiele beteiligt. Unter den Beschuldigten befinden sich sieben Spitzenschiedsrichter.

Enorme Dimensionen des Skandals

Die Zahlen sind erschütternd: 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern besaßen ein Wettkonto. Ein Unparteiischer soll sogar 18.227 Wetten platziert haben. 42 Schiedsrichter wetteten auf über 1.000 Fußballspiele. Der Verband hat die Ermittlungsergebnisse bereits mit FIFA und UEFA geteilt.

Harte Strafen angekündigt

hacisomanoglu tff türkei
© x

"Wir werden alle notwendigen Verfahren einleiten", versprach Haciosmanoglu. Den betroffenen Schiedsrichtern drohen bis zu fünf Jahre Sperre. Der Verbandspräsident betonte: "Wir haben nicht vor, es allen recht zu machen und im Amt zu bleiben. Es ist unsere Aufgabe, all den Dreck im türkischen Fußball zu beseitigen."

Weitere Untersuchungen laufen

Die Kontrollen werden ausgeweitet: "Wir überprüfen uns selbst, einschließlich mir und den Vorstandskollegen." Auch Spieler und Vereinsmitarbeiter sollen untersucht werden. Der Verband forderte alle Clubs zur Zusammenarbeit auf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden