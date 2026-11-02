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3 bis 13. Oktober

Das kann laut werden: Eurofighter üben jetzt in diesen Bundesländern

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Eurofighter donnern über Tirol
© Bundesheer
In den kommenden Tagen wird es am Himmel über uns richtig laut: Die Eurofighter des Bundesheeres starten wieder ihr großes Überschall-Training.
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Elf Tage lang jagen die Kampfjet-Piloten durch die Lüfte und proben den Ernstfall.

An diesen Wochentagen geht es in die Luft

An den Trainingstagen sind nach Angaben des Bundesheeres bis zu drei Überschallflüge zwischen 8 Uhr und 19 Uhr vorgesehen. Wenn die Jets die Schallmauer durchbrechen, gibt es einen doppelten Donnerknall zu hören.

Die Überschallflüge finden über nahezu dem gesamten Bundesgebiet statt – ausgenommen sind Ballungsräume sowie die Bundesländer Tirol und Vorarlberg. Die konkreten Fluggebiete werden in Abstimmung mit der zivilen Flugsicherung festgelegt.

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Keine Flüge am Wochenende

Das Bundesheer erklärt: Um die Lärmbelastung für Menschen und Tiere so gering wie möglich zu halten, hält sich das Bundesheer zusätzlich an folgende Richtlinien: Es werden die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten. Die Lärmverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung von Gebieten zu verhindern. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen erfolgen keine Flüge mit Überschallgeschwindigkeit.

Geflogen wird vorwiegend im dünn besiedelten alpinen Kernraum Österreichs. Da der Schall der Eurofighter aus über 12.500 Metern Höhe kommt und sich weiträumig verteilt, lässt sich der Knall vor allem in Teilen von Kärnten, der Steiermark (z. B. das Mariazeller Land) oder Ober- und Niederösterreich hören.

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