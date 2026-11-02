Mädchen wurde Opfer von Elch-Attacke

Der Elch soll einem Bericht des schwedischen Radios zufolge auf das Mädchen zugelaufen und es getreten haben.

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Schreckensmomente in einer sonst so friedlichen Wohnsiedlung. Im schwedischen Trollhättan ist ein Elch auf ein Mädchen zugerannt und hat dieses verletzt.

Rätsel um das Tier

Das verletzte Opfer musste nach der Wildtier-Attacke sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer das Mädchen verletzt ist und wie alt es ist, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Handelte das Tier aus reinem Instinkt oder läuft in der Gegend ein gefährliches Tier herum? Ein Jäger wurde bereits eingeschaltet, um das Tier aufzuspüren.