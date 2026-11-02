Rätsel um das Tier
Mädchen wurde Opfer von Elch-Attacke
Schreckensmomente in einer sonst so friedlichen Wohnsiedlung. Im schwedischen Trollhättan ist ein Elch auf ein Mädchen zugerannt und hat dieses verletzt.
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Rätsel um das Tier
Das verletzte Opfer musste nach der Wildtier-Attacke sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer das Mädchen verletzt ist und wie alt es ist, ist bislang nicht bekannt.
Die Polizei steht vor einem Rätsel: Handelte das Tier aus reinem Instinkt oder läuft in der Gegend ein gefährliches Tier herum? Ein Jäger wurde bereits eingeschaltet, um das Tier aufzuspüren.
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