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Rätsel um das Tier

Mädchen wurde Opfer von Elch-Attacke

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Elch im Raum Freistadt
© Markus Prinz
Der Elch soll einem Bericht des schwedischen Radios zufolge auf das Mädchen zugelaufen und es getreten haben.
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Schreckensmomente in einer sonst so friedlichen Wohnsiedlung. Im schwedischen Trollhättan ist ein Elch auf ein Mädchen zugerannt und hat dieses verletzt.

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Rätsel um das Tier

Das verletzte Opfer musste nach der Wildtier-Attacke sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer das Mädchen verletzt ist und wie alt es ist, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Handelte das Tier aus reinem Instinkt oder läuft in der Gegend ein gefährliches Tier herum? Ein Jäger wurde bereits eingeschaltet, um das Tier aufzuspüren.

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