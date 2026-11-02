Weihnachtszauber
Neuer Selfie-Hotspot: Christbaum am Sacher macht Mascherl Konkurrenz
Ein großer Christbaum schmückt bereits die Fassade des Hotels Sacher, doch seinen großen Auftritt hat er noch vor sich. Am Mittwoch wird die festliche Beleuchtung beim Event "Sacher im Weihnachtszauber" offiziell eingeschaltet. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird bei der Illumination dabei sein.
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Schon jetzt ist der Baum gegenüber der Staatsoper gut zu sehen. Wie er im Lichterglanz wirkt, zeigt sich allerdings erst bei der feierlichen Enthüllung. Damit bekommt die Gegend rund um die Oper einen weiteren weihnachtlichen Blickfang. Ob sich der Christbaum auch zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.
XXL-Mascherl hat längt Kultstatus
Gleich gegenüber hat das rote XXL-Mascherl von Popp & Kretschmer längst Kultstatus erreicht. Im vergangenen Advent war der Andrang so groß, dass die Polizei Sperrgitter aufstellte und an der Kreuzung zur Walfischgasse den Verkehr regelte.
Ob die berühmte Schleife heuer zurückkehrt, ist weiterhin offen (oe24 berichtete). Beim Sacher steht der Termin hingegen fest. Am Mittwoch wird der bereits montierte Christbaum erstmals festlich beleuchtet und könnte zum neuen Selfie-Hotspot werden.
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