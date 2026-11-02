oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ehre für Lokalhelden

Donaustadt setzt Kult-Sänger "Soberl" ein Denkmal

Tobias Bauer
von
Fassade eines Parkhauses mit großem Wandgemälde eines Gitarrenspielers in Schwarz-Weiß.
© Matthias "Maz" Hobiger
Gut ein Jahr nach seinem plötzlichen Tod wurde Martin "Soberl" Sobotka in der Donaustadt ein Denkmal gesetzt. Ein großflächiges Wandbild soll an den beliebten Sänger von Wiener Wahnsinn erinnern.
OE24 auf Google bevorzugen

Seine Liebe zur Donaustadt hat Martin "Soberl" Sobotka sogar besungen. "Donaustadt, da bin I her", heißt es in seinem gleichnamigen Song, den viele längst als inoffizielle Hymne des 22. Bezirks sehen. Nun erinnert ein großflächiges Wandbild in der Langobardenstraße 59A an den im September 2025 plötzlich verstorbenen Frontmann der Band Wiener Wahnsinn.

Zwei Männer stehen vor einem Gebäude mit einem großen Wandgemälde eines Gitarristen.
Die Initiatoren Matthias "Maz" Hobiger und Peter Pernica. © Matthias "Maz" Hobiger

Mit seiner Musik, seinem Schmäh und seiner offenen Art hat Soberl weit über die Donaustadt hinaus zahlreiche Menschen begeistert. Sein unerwarteter Tod hat bei Familie, Freunden, Bandkollegen und Fans große Bestürzung ausgelöst. Gut ein Jahr später hat der beliebte Musiker nun einen festen Platz im Straßenbild bekommen.

Auch interessant

Unsichtbare Gefahr: So krank macht uns die Heizungsluft wirklich

Salzburg hat jetzt einen neuen Milch-Riesen

Kane jagt CR7! In Madrid soll Ronaldo-Rekord fallen

"Soberl" bleibt unvergessen

Ein Musiker mit Gitarre und Sonnenbrille spielt auf einer Bühne bei einem Open-Air-Konzert.
Martin "Soberl" Sobotka, viel zu früh verstorbener Frontman von Wiener Wahnsinn. © Thomas Zeidler

Die Idee dazu stammt vom Musikmanager Peter Pernica und dem Donaustädter Moderator und Marketingexperten Matthias "Maz" Hobiger. Für die künstlerische Umsetzung konnten die beiden den Street-Art-Künstler Stefan "NaSkool" Fenzal gewinnen, der Soberl mit einem großflächigen Mural verewigt. "Soberl war einer von uns. Mit Donaustadt hat er seinem Bezirk eine Hymne geschenkt und mit seiner Art unzähligen Menschen unvergessliche Momente und Erlebnisse beschert", erklären die beiden Initiatoren. Mit dem Wandbild wollen sie die Erinnerung an ihren verstorbenen Freund wachhalten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tiergarten hilft bei Entwicklung von Eisbären-KI

Bier-Räuber ging mit Messer auf Lokalbesitzer los

Arbeitslosigkeit sinkt, doch zwei Gruppen bereiten Sorgen

Junger Serieneinbrecher (18) schlug 12 Mal zu

Schweizerhaus-Eklat: Ex-Miss kontert Stellungnahme

Equal Pay Day: Novak knöpft sich Koalition vor

Halloween-Schlägerei: Party-Gast verletzt vier Cops

Donaustadt setzt Kult-Sänger "Soberl" ein Denkmal

Fahrraddieb gefasst: Polizei findet Schlagstock und Sturmhaube

Schönbrunn lockt mit 5.000 leuchtenden Rosen