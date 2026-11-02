Schönbrunn lockt mit 5.000 leuchtenden Rosen

Wenn es dunkel wird, geht in Schönbrunn die große Show los. Der Lichtergarten "Imperial Lights" startet in seine zweite Saison und verspricht heuer einige neue Attraktionen.

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Mehr als 5.000 leuchtende Rosen sollen den Schlosspark Schönbrunn demnächst in ein Lichtermeer verwandeln. Die Installation ist eine der Neuerungen bei "Imperial Lights". Nach der Premiere im Vorjahr findet der Lichtergarten heuer zum zweiten Mal statt. Von 6. November bis 6. Jänner 2027 können Besucher die historischen Gartenanlagen bei einem abendlichen Rundgang in einem völlig anderen Licht erleben.

Kaiserliche Motive und große Lichtershow

Im Bereich des Kronprinzengartens und darüber hinaus erwarten die Besucher zahlreiche Lichtinstallationen, die eigens für den Schlosspark des UNESCO-Weltkulturerbes Schönbrunn entworfen wurden. Dabei treffen barocke Motive und Symbole aus der Kaiserzeit auf moderne Lichttechnik. Zu sehen sind unter anderem beleuchtete Throninsignien und aufwendig gestaltete Garteninstallationen. Zu den Höhepunkten zählt auch die größte Sound-to-Light-Show Wiens, bei der Licht und Musik aufeinander abgestimmt werden. Neu ist heuer das Rosenmeer aus mehr als 5.000 einzeln leuchtenden Blumen, das mitten im winterlichen Schlosspark entsteht.

Nächtlicher Spaziergang voller Magie

Der rund 60- bis 90-minütige Rundgang eröffnet neue Perspektiven auf das kulturelle Erbe Wiens. © Vicky Waba / magmagevents

Für den Spaziergang durch die beleuchtete Gartenanlage sollten Besucher rund 60 bis 90 Minuten einplanen. Unterwegs werden auch kleine Snacks sowie Punsch, Glühwein und alkoholfreie Getränke angeboten. Geöffnet ist "Imperial Lights" ab Freitag, 6. November, täglich ab 16.30 Uhr. Lediglich am 24. Dezember bleibt der Lichtergarten geschlossen.

Der Eingang befindet sich beim Meidlinger Tor, nur wenige Gehminuten von der U4-Station Schönbrunn entfernt. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, wird die Anreise mit den Öffis empfohlen. Tickets sind ab 24 Euro unter www.lichtergarten.at erhältlich.