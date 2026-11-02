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Lebensgefahr

Beton-Stapel begräbt Arbeiter (48) an Baustelle

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Ein beleuchtetes Notarzt-Dachschild auf einem Einsatzfahrzeug bei Nacht.
© APA/dpa/Lino Mirgeler
Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des 48-Jährigen.
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Schrecklicher Unfall am Montagvormittag auf der Großbaustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Steinach am Brenner (Tirol).

Kollegen werden zu Lebensrettern

Es passierte gegen 10.20 Uhr im Außenbereich der Tunnelbaustelle: Aus noch ungeklärter Ursache stürzte plötzlich ein Stapel mit tonnenschweren Betonelementen um. Ein 48-jähriger Arbeiter hatte keine Chance.

Seine Arbeitskollegen warteten nicht: Sie hoben die schweren Betonplatten mit dem Gabelstapler an und befreiten den eingeklemmten Kollegen.

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