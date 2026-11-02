Lebensgefahr
Beton-Stapel begräbt Arbeiter (48) an Baustelle
Schrecklicher Unfall am Montagvormittag auf der Großbaustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Steinach am Brenner (Tirol).
Kollegen werden zu Lebensrettern
Es passierte gegen 10.20 Uhr im Außenbereich der Tunnelbaustelle: Aus noch ungeklärter Ursache stürzte plötzlich ein Stapel mit tonnenschweren Betonelementen um. Ein 48-jähriger Arbeiter hatte keine Chance.
Seine Arbeitskollegen warteten nicht: Sie hoben die schweren Betonplatten mit dem Gabelstapler an und befreiten den eingeklemmten Kollegen.
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Nach der Rettungsaktion wurde der Schwerstverletzte vom Notarzt erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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