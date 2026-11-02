Schnee am Hubertustag: Alte Bauernregel verspricht weißen Winter-Start

Eine traditionelle Bauernregel zum Hubertustag sorgt derzeit für Spekulationen über einen verfrühten Wintereinbruch in Österreich. Während eisige Luftmassen und erste Schneefälle die heimischen Berge erfassen, zeichnen die meteorologischen Langfristmodelle jedoch ein gänzlich anderes Bild für die kommenden Wochen.

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Der 3. November ist im Kalender als Hubertustag verankert. Er erinnert an den heiligen Hubertus von Lüttich, der seit Jahrhunderten als Schutzpatron der Jäger und Förster verehrt wird. Rund um diesen spezifischen Stichtag existieren im ländlichen Raum zahlreiche Wetterüberlieferungen.

Eine alte Weisheit steht in diesen Tagen besonders im Mittelpunkt des Interesses:

“"Bringt Hubertus Schnee und Eis, bleibt’s den ganzen November weiß."” Alte Bauernregel für den Hubertustag

Die Aussage dieser Überlieferung ist eindeutig: Sollten sich am Gedenktag Frost und Flocken zeigen, kündigt der Volksmund einen durchgehend tiefwinterlichen Monat an. Bleibt die Witterung hingegen trocken und mild, lässt der nachhaltige Wintereinzug der Überlieferung nach noch länger auf sich warten.

GeoSphere Austria: Feuchtkalte Luftmassen bringen Schnee ab 900 Metern

Die reale Wetterlage zum Auftakt des Monats passt zumindest in den alpinen Regionen bemerkenswert gut zu den alten Schilderungen. Nach Angaben der Experten von GeoSphere Austria strömt feuchtkalte Luft aus nordöstlicher Richtung in den gesamten Alpenraum ein. Der Dienstag präsentiert sich vielerorts dicht bewölkt, wobei die Schneefallgrenze spürbar absinkt:

Schneefallgrenze: Oberhalb von rund 900 Metern Seehöhe ist stellenweise mit Schneeflocken zu rechnen.

Oberhalb von rund 900 Metern Seehöhe ist stellenweise mit Schneeflocken zu rechnen. Alpines Bergland: In höheren Lagen hält der Vorwinter endgültig Einzug.

In höheren Lagen hält der Vorwinter endgültig Einzug. Sonnige Abschnitte: Auf den Salzkammergutbergen gibt es im Tagesverlauf Chancen auf Auflockerungen und freundliche Phasen.

Auf den Salzkammergutbergen gibt es im Tagesverlauf Chancen auf Auflockerungen und freundliche Phasen. Temperaturen in der Höhe: Auf 1.000 Metern pendeln die Werte um den Gefrierpunkt, in 2.000 Metern Höhe werden etwa minus zwei Grad gemessen.

In den Hochlagen Österreichs bekommt die historische Hubertus-Regel somit durchaus Nahrung. Für die tiefer gelegenen Täler und das Flachland bedeutet dies jedoch keineswegs, dass das Land flächendeckend im Schnee versinkt.

Europäisches Wettermodell ECMWF berechnet milden Monat

Der Blick auf die wissenschaftlichen Langfristmodelle dämpft die Erwartungen auf ein flächendeckendes Wintermärchen deutlich. Die aktuellen Auswertungen des europäischen Wettermodells ECMWF für Österreich weisen mehrheitlich in eine ganz andere Richtung als der historische Volksmund:

Temperaturtrend: Satte 57 Prozent der Modellberechnungen prognostizieren für Österreich einen überdurchschnittlich warmen November.

Satte 57 Prozent der Modellberechnungen prognostizieren für Österreich einen überdurchschnittlich warmen November. Niederschlagsignal: 65 Prozent der Berechnungen gehen von überdurchschnittlichen Regen- beziehungsweise Schneemengen aus.

Diese Kombination spricht nach Ansicht von Meteorologen primär für ein wechselhaftes, atlantisch geprägtes Wettergeschehen mit wiederkehrenden Niederschlagsstaffeln. Während auf den Bergen bei solchen Lagen durchaus beachtliche Neuschneemengen zusammenkommen können, bleibt es in den Niederungen bei den erwarteten milden Temperaturen meist bei Regen.

Grenzen von Bauernregeln und modernen Großwetter-Modellen

Auch wenn historische Naturbeobachtungen faszinierende Einblicke in frühere Erfahrungswerte bieten, lassen sich daraus keine wissenschaftlich fundierten Monatsprognosen ableiten. Ein einzelner Stichtag kann die komplexen Verlagerungen von globalen Hoch- und Tiefdruckgebieten über mehrere Wochen nicht vorgeben. Selbst modernste Computermodelle stoßen bei Wochenvorhersagen an ihre physikalischen Grenzen und liefern stets Wahrscheinlichkeiten und großräumige Trends, niemals aber verlässliche Punktprognosen für einzelne Ortschaften.