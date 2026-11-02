Quad-Fahrt endete tödlich für Touristin (49)

Tragödie im Salzburger Pinzgau. Am Montagvormittag kam es in Maria Alm zu einem Horror-Unfall, der für eine 49-jährige Frau jede Hilfe zu spät kommen ließ.

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Die Frau, eine Staatsbürgerin (49) der Philippinen, war mit einem Quad auf einer Forststraße bergab unterwegs.

Feuerwehr musste Wrack bergen

Aus bislang völlig ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das schwere Geländefahrzeug. Das Quad kam vom Weg ab, stürzte in die Tiefe und überschlug sich im steilen Gelände mehrmals.

Für die 49-Jährige gab es keine Hoffnung mehr. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Feuerwehr Maria Alm musste anrücken, um das völlig zerstörte Unfallwrack aus dem unwegsamen Gelände zu bergen.