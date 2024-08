Alaba und Co: So kämpfen sich unsere Team-Stars zurück

Die stärkste Liga der Welt startet ohne Österreicher auf dem Spielfeld in die Saison.

Abseits von Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner steht mit Sasa Kalajdzic nach wie vor nur ein Österreicher bei einem Premier-League-Club unter Vertrag. Der Angreifer arbeitet nach seinem dritten Kreuzbandriss an seinem Comeback, das aber erst im neuen Jahr greifbar werden soll. Kalajdzic ist dabei nicht der einzige ÖFB-Teamspieler, der den Saisonstart verpassen wird.

Der Stand bei Kalajdzic

Kalajdzic gab am vergangenen Wochenende eine Statusmeldung ab. "Wenn man nach Zeit geht, läuft es gar nicht so schlecht", meinte der Wolverhampton-Profi auf Sky. Im Februar hatte er sich während eines Leih-Engagements bei Eintracht Frankfurt erneut schwer am Knie verletzt. Schmerzen habe er nun nicht mehr, so der Wiener, der derzeit die Reha absolviert. "Es geht relativ gut voran." An Training sei aber noch nicht zu denken. "Man hat gesagt, dass man mit mir wieder komplett im Jänner plant", sagte Kalajdzic. "Nach dem dritten Mal (Kreuzbandriss; Anm.) sollte man nichts überstürzen." Der Vertrag des 27-Jährigen bei den Wolves läuft noch bis 2027.

David Alaba und Xaver Schlager: Rückkehr offen

Bei den bei der EM ebenfalls fehlenden David Alaba und Xaver Schlager ist die Rückkehr nicht absehbar. Über den Wiener von Real Madrid berichtete die spanische Sportzeitung "Marca" vor wenigen Tagen, dass ihn die Nachwirkungen seines im vergangenen Dezember erlittenen Kreuzbandrisses nach wie vor zu schaffen machen. Der Spieler wie auch Real hätten deshalb keinen Zeitpunkt für eine Rückkehr festgelegt. Das ursprünglich für Spätherbst geplante Comeback könnte sich daher weiter verzögern, von 2025 ist im Bericht bereits die Rede.

Der ebenfalls nach einem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr arbeitende Schlager ist weiter. Nach der Reha in Salzburg stand der Mittelfeldrackerer elf Wochen nach seinem Verletzungs-Aus Mitte Juli erstmals wieder auf dem Trainingsplatz, arbeitet nun individuell. Schlager stand schon einmal nach einem Kreuzbandriss schnell wieder auf dem Rasen: Damals noch bei Wolfsburg unter Vertrag fehlte er von August 2022 bis März 2023 nur knappe sechs Monate.

Baumgartner bald wieder fit

Sein Clubkollege Christoph Baumgartner soll bald wieder fit werden. Dass sich der Angreifer nach dem Urlaub mit Kniebeschwerden in Leipzig zurückmeldete, sorgte für Rumoren. Trainer Marco Rose rückte zur Verteidigung des Stürmers aus. Baumgartner habe im Urlaub eine falsche Bewegung gemacht und sei sogar eine Woche früher zurückgekehrt, um fit zu werden, betonte Rose. Baumgartner musste sich Ende Juli dennoch einem kleinen Eingriff unterziehen. "Er wird hoffentlich schnell wieder auf dem Platz stehen", kündigte Rose nach der Operation an.

In den Niederlanden verpasste Gernot Trauner nach seiner bei der EM erlittenen Muskelverletzung den Saisonstart. Der Verteidiger arbeite am Comeback, meinte Trainer Brian Priske vor dem 1:1 gegen Willem II am vergangenen Wochenende. Die Entwicklung sei positiv. "Aber es wird noch ein wenig dauern."

Kainz fehlt

In Deutschlands 2. Liga fehlt aktuell Florian Kainz wegen einer Sprunggelenkverletzung. In Italien musste Marko Arnautovic pausieren und wird den Saisonstart von Inter Mailand am Samstag beim FC Genoa voraussichtlich versäumen. Der Routinier zog sich in der Vorbereitung eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, soll laut Berichten aber bald wieder fit sein. Unklar ist die Zukunft von Alexander Schlager in Salzburg. Der Torhüter, der die EM mit einer Meniskusverletzung verpasst hatte, steht wieder im Training, hat es bis dato aber nicht in den Kader geschafft. Den Status als Nummer eins bei Salzburg hat Schlager an Neo-Kapitän Janis Blaswich verloren.