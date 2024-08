Hirscher von der Schottergrube auf die Eispiste

Marcel Hirscher (35) macht ernst! Wenige Stunden nach, der Ankunft in Neuseeland, wo der Rekord-Weltcupsieger sein Comeback gibt, postete er das erste Foto auf Skiern.

Via Instagram-Post lässt uns Marcel an seinen ersten Eindrücken teilhaben. „Neuschnee, gute Stimmung. Neuseeland bietet alles“, ließ Hirscher seine Fans wissen. Dazu ein Foto von der Bergstation der Rondhill Ski Area.

So schnell geht das! Vor wenigen Tagen hatte Marcel Hirscher noch ein Video gepostet, das ihn bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle zeigt. In der ehemaligen Schottergrube in Scheffau im Lammertal entsteht das neue Van-Deer-Skiwerk.

Renn-Comeback als Holländer am 27. August

Am Wochenende ist der bald wieder rennaktive Ski-Unternehmer am anderen Ende der Erdkugel gelandet. Am Dienstag schnallte der Rekord-Weltcupsieger bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in der vier Autostunden von Christchurch entfernten Ski-Area Roundhill seine Van-Deer-Latten an.

Nach ein, zwei Tagen frei Skifahren will sich der Skistar, der mit Servicemann Edi Unterberger und einer Handvoll Betreuer nach Neuseeland flog, langsam an Renn-Bedingungen herantasten. Ein Start bei der am 17. August in Coronet Peak startenden ersten Rennserie steht noch nicht zur Diskussion.

Ernst soll es erst in zwei Wochen werden. Sein Debüt unter holländischer Flagge hat Hirscher für 27. August bei einem zum Neuseeland-Cup zählenden Riesentorlauf geplant. 24 Stunden später bekommt er auf derselben Piste eine weiter Chance. Ursprünglich hätte Hirscher FIS-Rennen wie diese benötigt, um Punkte für ein Weltcup-Comeback in Sölden am 27. Oktober einzufahren. Doch nach der Entscheidung der FIS, verdiente Altstars wie Hirscher mit einer Wildcard (plus Startnummer 31) auszustatten, benötigt unser Superstar diese Punkte nicht mehr wirklich. Dennoch werden dem Sieger von 67 Weltcuprennen die Neuseeland-Events erste Aufschlüsse darüber geben, wie wettkampftauglich ist er ist.