Mega-Wirbel um Wildcard für Marcel Hirscher

Dass die Wildcard im alpinen Ski-Weltcup ausgerechnet vor der Comeback-Saison von Allzeit-Größe Marcel Hirscher eingeführt wurde, hat in den vergangenen Tagen viel Staub aufgewirbelt

„Das ist eine absolute Frechheit“ findet etwa der österreichische Trainer Christian Leitner, der den Finnen Kalle Palander einst betreute. Diese neue Regel ist eine Ohrfeige für jeden jungen Athleten, der sich den Platz im ersten Drittel der Startliste knallhart erkämpfen muss.“

Auch der Schweizer Rennläufer Justin Murisier übt scharfe Kritik: „Persönlich mag ich Marcel Hirscher sehr gut und weil ich mich in den letzten Jahren vom Riesenslalom-Spezialisten immer mehr zum Abfahrts- und Super-G-Fahrer entwickelt habe, betrifft mich diese neue Regel nur am Rande. Ich ärgere mich trotzdem darüber“, so Murisier zum Blick „Für Marcel Hirscher wird jetzt eine Regel verändert, die definitiv nicht fair ist!“

FIS rechtfertigt sich

FIS-Renndirektor Markus Waldner verneinte im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung nun, dass die Regel extra für Hirscher gemacht worden sei. "Die Wildcard ist nicht nur für Hirscher da. Heute mag das so sein, aber morgen ist es ein anderer", sagte der Südtiroler.

Die Initiative sei zudem von den Athletensprechern im Alpin-Bereich ausgegangen, betonte Waldner. "Die Athletensprecher Leif Kristian Nestvold-Haugen und Verena Stuffer sind nach dem Frühjahrs-Meeting zu mir gekommen und haben den Vorschlag mit der Wildcard gemacht. Das wurde einen Monat später beim Council-Meeting in Island diskutiert und beschlossen", erklärte er und fügte hinzu: "Da wird wieder gestichelt. Aber das war mangelnde Kommunikation, dabei wurde es beschlossen."

Wie Waldner bestätigte, steht einem Start Hirschers beim Weltcup-Auftakt in Sölden am 27. Oktober nichts mehr im Wege, da er alle Voraussetzungen für den Erhalt einer Wildcard erfüllt. "Der holländische Verband hat um eine Wildcard angesucht, Hirscher erfüllt alles für die neue Regel", wurde er zitiert.