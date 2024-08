3:3 – Bullen retten sich im Thriller gegen Twente ins Champions-League-Play-off

Die Salzburger sind auf dem besten Weg zum 6. Mal in Serie den Einzug in die Gruppenphase der Champions League zu schaffen! Im Thriller von Enschede am Dienstag endete die Partie nach offenem Schlagabtausch mit 3:3. Dank Hinspiel-Score von 2:1 stehen die Bullen im Play-off der Königsklasse.

30.000 fanatische Fans, 35 Grad im Schatten. Der holländische Salzburg-Coach Pep Lijnders hatte seine Truppe perfekt eingestellt auf das, was seine Bullen nach dem 2:1-Heimsieg in der Grolsch-Festung erwarten würde. Salzburg machte es spannend, rettete sich aber mit einem 3:3 bzw. dem Gesamtscore von 5:4 ins Play-off der Champions League. Der Gegner wurde nach Redaktionsschluss zwischen Dynamo Kiew und den Glasgow Rangers ermittelt. Kjaergaard im Fokus Das Rückspiel im holländischen Hexenkessel war nichts für schwache Nerven. Zwar führten die Bullen durch Kjaergaard (17./war schon der Matchwinner beim Hinspiel) und Nene (25.) schnell mit 2:0. Doch Hilgers brachte Twente kurz vor der Pause nach einem Eckball ins Spiel zurück – 1:2 (43.).

30 Sekunden nach Wiederanpfiff stellte Yeo auf 3:1 für Salzburg. Doch es wurde noch verdammt knapp: Terzic verpasste die Vorentscheidung (57./Stange). Van Hoorenbeek verkürzte auf 2:3 (64.). Kjaergaard vergab einen Hands-Elfer (75.) und Stejn glich aus – 3:3 (87.).