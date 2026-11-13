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Nach Spott-Video

Greta Thunberg nennt Klimagipfel einen "Zirkus"

Anna-Theresa Zehentleitner
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Erst lacht Greta Thunberg über Fridays for Future, jetzt teilt sie gegen die internationalen Klimakonferenzen aus. Bei der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya bezeichnete die 23-Jährige die jährlichen Gipfeltreffen als "Greenwashing-Zirkusse".
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Bei ihrem ersten Besuch einer UN-Klimakonferenz seit 2021 ließ Greta Thunberg kein gutes Haar an den internationalen Treffen. Die Konferenzen hätten es nicht geschafft, eine Klimakatastrophe zu verhindern. Das müsse man endlich zur Kenntnis nehmen, sagte die schwedische Aktivistin.

Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Gipfel weiterhin eine Möglichkeit seien, Menschen zu mobilisieren. "Alles und jeder, den wir lieben, steht auf dem Spiel", erklärte sie. Auch das Gastgeberland Türkei kritisierte Thunberg und verwies auf Verletzungen grundlegender Menschenrechte.

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Nächster Dämpfer für Fridays for Future?

Die Aussagen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Erst kürzlich hatte ein Video für Aufsehen gesorgt, in dem Thunberg über Fridays for Future lachte. Die Bewegung, die sie selbst 2018 mit ihrem Schulstreik ins Leben gerufen hatte, wurde dadurch zum Gegenstand einer hitzigen Debatte.

Nun stellt sie auch die großen internationalen Klimatreffen öffentlich infrage. Gerade für jene Aktivisten, die seit Jahren auf die Straße gehen und auf politische Veränderungen hoffen, ist das eine bemerkenswerte Entwicklung. Thunberg selbst betont allerdings, dass die Konferenzen trotz ihrer Mängel weiterhin zur Mobilisierung beitragen können.

Guterres fordert Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas

Während Thunberg die Klimagipfel kritisierte, verlangte UN-Generalsekretär António Guterres einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. © Getty Images

Während Thunberg die Klimagipfel kritisierte, verlangte UN-Generalsekretär António Guterres einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Die Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas treibe nicht nur die Klimakrise an, sondern habe auch wirtschaftliche und sicherheitspolitische Folgen.

Als Beispiel verwies Guterres auf den Irankrieg. Allein die EU habe seit dessen Beginn mehr als 100 Milliarden Euro zusätzlich für fossile Energieimporte ausgegeben. Gleichzeitig hätten neun Ölkonzerne innerhalb von drei Monaten mehr als 95 Milliarden Dollar verdient.

Brasilien legt Fahrplan für Ausstieg vor

Brasilien übergab bei der Konferenz einen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern an Guterres. Das Papier empfiehlt freiwillige Maßnahmen, die an die jeweiligen Bedingungen der einzelnen Staaten angepasst werden sollen.

Bei der vergangenen Klimakonferenz in Belém war eine gemeinsame Erklärung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen am Widerstand mehrerer Länder gescheitert. Auch bei COP31 bleibt damit die Frage offen, wie verbindlich die internationale Klimapolitik tatsächlich werden kann.

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