Darth Vaders Lichtschwert für Millionen versteigert

Bei einer spektakulären Auktion in den USA hat ein echtes "Star Wars"-Heiligtum für Aufregung gesorgt. Das originale Lichtschwert von Kult-Bösewicht Darth Vader wechselte für unglaubliche fast fünf Millionen US-Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) den Besitzer.

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Das originale Lichtschwert von Kult-Bösewicht Darth Vader wechselte für unglaubliche fast fünf Millionen US-Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) den Besitzer.

Echte Kampfspuren vom Set

Das Auktionshaus Heritage Auctions hatte vorab mit rund einer Million Dollar gerechnet – doch es kam alles anders. Damit ist die Filmwaffe offiziell das teuerste "Star Wars"-Stück aller Zeiten.

Darsteller David Prowse schwang genau dieses Schwert in den Kino-Klassikern "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983). Ein Riss am Griff und deutliche Kratzer beweisen, dass hier wirklich gekämpft wurde.

Erst im Juli dieses Jahres ging Luke Skywalkers Lichtschwert für 3,75 Millionen Dollar weg. Jetzt schlägt die dunkle Seite der Macht beim Preis zurück. Pünktlich vor dem großen 50-Jahr-Jubiläum der Kult-Saga im Jahr 2027 zeigt sich: Für echte Film-Nostalgie greifen Superreiche tief in die Tasche.