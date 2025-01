Grüne reizen ÖVP mit Kickl-Taschentüchern "zu Tränen?"

Die ÖVP hat im Wahlkampf Taschentücher verteilt, auf denen steht: "Sie werden davon viele brauchen, wenn Kickl Kanzler wird". Die Grünen zücken die Tücher jetzt im Parlament.

"Jetzt ist die ÖVP dabei, Kickl zum Kanzler zu machen", beschweren sich die Grünen über den ÖVP-Umfaller und deren gebrochene Versprechen gegen Kickl. So hat heute der grüne Abgeordnete Lukas Hammer die ÖVP an ihr zentrales Wahlversprechen erinnert und bei seiner Rede eine dieser Taschentuchpackungen an ÖVP-Klubchef Wöginger übergeben.

Taschentücher der ÖVP gegen Herbert Kickl. © zVg ×

Im Wahlkampf hat die ÖVP noch Taschentuchpackungen verteilt, auf denen der Warnhinweis stand: „Sie werden davon viele brauchen. Wenn Kickl Kanzler wird“. Und jetzt ist die ÖVP im Begriff, genau das zu machen: Einen Politiker zum Bundeskanzler machen, den sie selbst als rechtsextrem bezeichnet hat, heißt es von den Grünen.

"Im Namen ihrer getäuschten Wählerinnen und Wähler"

„Vielleicht nimmt die ÖVP doch noch ihre eigene Warnung vor einem rechtsextremen Kanzler ernst“, sagt Lukas Hammer, Abgeordneter der Grünen, und übergibt eine der ÖVP-Taschentuch-Packungen "im Namen ihrer getäuschten Wählerinnen und Wähler" an Klubchef August Wöginger.