Mega-Plan der Post: Eigenes Emoji für Postler kommt

Die Österreichische Post strebt eine digitale Neuheit an: ein eigenes Emoji für Postler.

Obwohl Weihnachten noch Monate entfernt liegt, laufen bei der Post die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Paketflut zum Jahresende erfordert massive Personalaufstockung in Wien. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen ein ungewöhnliches Ziel: die Schaffung eines weltweit ersten Post-Emojis.

Post AG beantragt eigenes Emoji © Österreichische Post AG

Post will digitale Anerkennung für Millionen Zusteller

Zum Weltposttag am 9. Oktober plant die Post ein besonderes Projekt: Sie hat beim Unicode-Consortium einen Antrag für ein eigenes Postler-Emoji eingereicht. Die Idee stammt von einem Mitarbeiter der Post-Pressestelle und fand intern großen Anklang. Bemerkenswert: Unter den derzeit existierenden 3.800 verschiedenen Emojis findet sich kein einziges für Postbedienstete – obwohl dieser Beruf täglich Millionen Menschen verbindet und jeden betrifft.

Das angestrebte Emoji soll mehr als nur ein digitales Symbol sein. Es würde die tägliche Arbeit von Millionen Postlern weltweit sichtbar machen und wäre ein Zeichen der Anerkennung für eine Berufsgruppe, die oft als selbstverständlich betrachtet wird. Die Entscheidung des Unicode-Consortiums steht noch aus – doch die Post hofft auf ein vorweihnachtliches Geschenk der besonderen Art.