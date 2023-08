Alles, was Sie für die nächste Grill-Party brauchen

Gesellig, vielseitig und einfach schön. Die neuen Grills sind ideal für gemeinsame Stunden.

Der Sommer führt uns schon länger in unseren Outdoor-Wohnbereich und im August ist es höchste Zeit für chillen und am besten nebenbei auch grillen. Für ihre Sommerfeste und gemütlichen Abende mit Familie und Freunden bieten die Top-Grillhersteller ein breites Angebot. Gemeinsames Genießen hat oberste Priorität – ganz gleich, ob es sich um Holzkohle-, Elektro-, oder Gasgriller handelt.

Wohn-Trend: Outdoor-Küche

Eine Outdoor-Küche verlängert den Wohnraum. Doch auch die Geselligkeit profitiert davon, denn sie ermöglicht das Interagieren während des Kochens. Die Außen-Küchen können so gestaltet werden, dass sie nahezu alle Funktionen einer Innenküche bieten, einschließlich Grillen, Kochen, Backen, Spülen und natürlich auch Kühlen. Eine willkommene Abwechslung, die das Kochen zu einem noch angenehmeren Erlebnis macht.

Modulnova und Abimis bieten umfangreiche, schöne Designs die individuell gestaltbar sind. Von Zement bis hinzu Edelstahl ist alles, auch im Außenbereich, möglich. Die aus Zement gefertigte Küche vom italienischen Küchenhersteller Abimis besteht aus einem Grill in voller amerikanischer Kochtradition und überzeugt mit seiner klaren Architektur aus dezenten und strengen Silhouetten, die das typisch quadratische Design des Ateliers widerspiegeln. Die praktische Arbeitsplatte trennt die beiden Kochbereiche, während der untere Teil der Küche durch ein geräumiges Ablagefach und Fächer aus Edelstahl AISI 304 mit Anthrazit-Finish das Gesamtbild abrundet.

Die Blade-Serie von Modulnova bietet höchste ästhetische und funktionale Leistung.

Die Blade-Serie von Modulnova bietet höchste ästhetische und funktionale Leistung auf der Terrasse, am Pool, auf der Veranda oder in anderen Außenbereichen. Die Aluminium-Wabentür der Serie erscheint in einer neuen Version, die Innen- und Außenbereiche gleichermaßen aufwertet. Die Untergestelle und Korpusse, die Platte und die Spüle sind komplett aus Edelstahl gefertigt und sind damit nicht nur wetterbeständig, sondern auch elegant.

OFYR als Publikumsmagnet

Der Holzkohlegrill bietet exklusives und vielseitiges Kochen im Freien und unterhält dabei die Gäste. Die kegelförmige Feuerschale strahlt Wärme in einer großen Umgebung aus, sodass Sie sich das ganze Jahr über im Freien unterhalten und die Natur genießen können. Er verfügt über einen durchgehenden breiten und flachen Rand als hochwertige Heizplatte, mit einem gleichmäßigen Temperaturverlauf für unglaublich präzises Kochen.

Mehr Abstellfläche und Platz für das Holzlager mit der Island-Reihe von Ofyr.

Für Balkon und Terrasse

Elektrogrills sind ideal für Balkone oder Terrassen. Sie grillen damit ohne offene Flamme, ohne Rauchentwicklung und geringem Risiko. Die kurze Aufheizphase ist ideal für spontanes Grillen – und auch ihre Nachbarn werden durch die geringe Geruchsentwicklung nicht gestört. Der Kamado-Grill Big Green Egg gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Der Outdoor-Smoker, Backofen und Barbecue-Grill sorgt für optimale Luft- und Rauchzirkulation, gezielte Temperatursteuerung und einem geringen Brennstoffverbrauch und ist zudem in sechs verschiedenen Größen erhältlich.

Der soziale Faktor beim Grillen ist jedenfalls maßgeblich. Vergessen Sie also nicht dabei aufs Chillen!