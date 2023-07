Mit südländischen Pflanzen und den passenden Accessoires holen Sie sich den Urlaub nach Hause.

Ein Schritt nach draußen und schon fühlt es sich an wie Urlaub am Mittelmeer: Sonnengelbe Zitronen leuchten zwischen dunkelrosa Oleanderblüten und ein zarter Hauch von Lavendel- und Rosmarinduft liegt in der Luft. Südliches Flair auf Balkon oder Terrasse kann den Urlaub nicht ersetzen, einen aber in Gedanken nach Italien, Spanien oder Südfrankreich reisen lassen.

Bei der Gestaltung werden Zitronengewächse, farbenfroh blühende Kübelpflanzen und Kräuter miteinander kombiniert. Die Anordnung muss keinesfalls streng sein, es darf ruhig südländische Lockerheit herrschen und auf verschiedenen Ebenen sowie Höhen arrangiert werden. Die hohen Pflanzen kommen nach hinten, die kleineren Gewächse nach vorne. Wer es lieber puristisch mag, kann mit Palmlilie, Aloe Vera, Scheinzypresse, Oliven- und Feigenbaum, Eukalyptus sowie Gräsern den Charme des Südens einfangen.

Duft des Südens

Zitronen-, Limetten-, Mandarinen- oder Orangenbäumchen auf dem Balkon wecken sofort Erinnerungen an Bella Italia und Limoncello. Aber auch Pflanzen mit großen, farbintensiven Blüten wie jene von Oleander, Schmucklilie, Hibiskus, Bougainvillea, Dipladenia, Malve, Zylinderputzer und Engelstrompete vermitteln Feriengefühle. Wer eine Schwäche für die Provence hat, stellt Töpfe mit Lavendel auf. Er ist anspruchslos und lockt auch noch Bienen und Falter an. Zudem sind viele Lavendel-Sorten winterhart.

© Getty Images ×

Sonniger Standort

Die meisten mediterranen Pflanzen sind Sonnenanbeter und lieben trockene Standorte. Bougainvillea, Oleander oder Dipladenia – dazu gehören Mandevilla und Sundevilla – gedeihen gut in der Vollsonne. Ein Südbalkon bietet hierfür die besten Möglichkeiten. Tipp: Bei südwestlicher oder südöstlicher Ausrichtung die Pflanztöpfe, vor allem wenn sie an der Mauer stehen, öfters drehen. Je mehr Sonnenstunden mediterrane Gewächse bekommen, desto besser gedeihen sie. Gut zu wissen: Schmucklilie und Engelstrompete fühlen sich im Halbschattten wohl.

Die genauen Ansprüche mediterraner Pflanzen können zudem auch von der Sorte abhängen. So sind beispielsweise einige Hibiskus-Sorten nicht für den Outdoor-Bereich geeignet. Daher ist es ratsam, sich im Fachhandel oder Gartencenter beraten zu lassen.

© Getty Images ×

Was im Süden wächst, braucht auch wenig Wasser?

Ganz so einfach ist es nicht. Die Bodentiefe im Balkonkübel ist begrenzt und die Wurzeln können keine Feuchtigkeit aus tieferen Erdschichten aufnehmen. Das Gießwasser im Topf verdunstet außerdem rasch. Regelmäßige Wasserversorgung ist für Kübelpflanzen auf dem Südbalkon daher das A und O. Im Hochsommer sollten blühende Pflanzen und solche in kleineren Töpfen täglich – am besten morgens oder abends – gegossen werden. Trotzdem gilt: Staunässe vermeiden.