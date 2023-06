× Die schönsten Gärten Europas

Botanische Denkmäler und Inspiration für Gartenbesitzer: 7 Traumgärten, die jede Reise wert sind.

Eintauchen in ein wogendes Blumenmeer, durch grüne Zimmer wandeln, entspannen am plätschernden Wasser – ­Europas schönste Gärten schenken Ruhe und Lebensfreude. Nicht nur ihren passionierten Besitzern, sondern auch ihren Besuchern, für die sie auch so manche Inspiration bieten können. Vielleicht liegt einer dieser Traumgärten in der Nähe Ihres Urlaubsziels, ein Abstecher könnte sich lohnen.

Französische Gartenkunst mit Vorliebe für Exzentrik findet sich in den „Hängenden Gärten von Marqueyssac“ im Périgord. In der Anlage, die auf einem Felsvorsprung liegt, werden 150.000 von Hand geschnittene hundertjährige Buchsbäume in Szene gesetzt. Die runden Formen verleihen den Gärten ein ganz besonderes Flair.

© Getty Images ×

Orientalische Pracht begegnet einem in den Gärten der Alhambra im spanischen Granada. Hier wurde ein Meisterwerk mit blühenden Oasen und königlichen Obstgärten geschaffen. Daneben bilden spiegelglatte, fließende und fallende Gewässer sowie geometrisch angelegte Wasserpfade zentrale Elemente der Gärten.

© Getty Images ×

Impressionistisch wie seine Bilder wirkt der Garten von Claude Monet in Giverny in Frankreich. Er hatte ein Auge für Kombinationen und kreierte beeindruckende Beete mit fantastischen Farbeffekten. „Mein ganzes Geld fließt in meinen Garten. Es ist wie ein Rausch“, so der Künstler. In der Mitte teilt ein Weg mit Pinien den Garten in zwei Bereiche. Der zentrale Gang ist mit Eisenbögen überspannt, an denen Rosen ranken. 1893 legte Monet den Wassergarten mit dem Seerosenteich und der japanischen Brücke an. Heute ist der Garten ein beliebtes Touristenziel.

© Getty Images ×

England ist das Mekka für Gartenliebhaber. Eineinhalb Stunden von London entfernt, in Kent, liegt das Anwesen von Sissinghurst. Die Schriftstellerin Vita Sackville-West machte in den 1930er-Jahren daraus ein Paradies mit Rosen- und Cottage-Gärten. Legendär ist der „Weiße Garten“ mit Pflanzen ausschließlich in Weiß und Silber.

© Getty Images ×

Die Blumeninsel Mainau ist das botanische Reich von Bettina Gräfin Bernadotte, die für die über 40 Gärtner zuständig ist. Wasserkaskaden, flankiert von blühenden Beeten, und die Rosen­anlage ziehen jährlich über eine Million Besucher an. Sie bestaunen im Frühjahr die Tulpenpracht und im Herbst Tausende Dahlien.

© Getty Images ×

Die Renaissancegärten der Villa d’Este in Tivoli, nahe Rom, sind Meisterwerke der europäischen Gartenkunst. Sie erstrecken sich von der Villa aus einen Hang hinunter und umfassen neben prächtigen Grünanlagen auch mehr als 500 Brunnen, Nymphäen, Wasserspiele, Grotten und Wasserbecken sowie eine Wasserorgel. Der Hanggarten ist mit Treppen, Rampen und der „Allee der hundert Brunnen“ reich strukturiert. Der flachere Hauptgarten bietet kleinere Garteneinheiten mit blühenden Pflanzen, Kräutern und Nutzpflanzen.

© Getty Images ×

9.000 Rosenpflanzen in 1.150 Sorten gedeihen im „Roseraie de Bagatelle“ am Rand von Paris. Der Park ­beinhaltet damit eine der größten Rosensammlungen von Frankreich. Besucher können ihre Lieblingssorte auch vor Ort kaufen.