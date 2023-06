× Biotop mit Wasserfall selbst bauen: So gelingts!

Wasserspiele adeln jeden Garten und lassen sich fast überall installieren – mit Geschick auch im Eigenbau.

Wasser gilt seit Urzeiten als Kraftquelle. Ob stehendes oder fließendes Gewässer – der Effekt auf Körper, Geist und Seele ist sogar messbar. Ein plätschernder Wasserfall erzeugt negative Ionen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Außerdem soll Wasserrauschen laut Studie Stress lösen. Das sind – neben dem ästhetischen Aspekt – nur einige der Gründe, warum Wasser nicht nur im Garten, sondern auch auf Balkon und Terrasse zum Trend wird.

Mittlerweile sind die Möglichkeiten, sich seine eigene Wasserwelt zu kreieren, fast grenzenlos. Besonders im Trend liegen Szenarien, welche die Schönheit der Natur mit einem praktischen Nutzen verbinden. So kann ein Biotop zum Schwimmen mit einem plätschernden Wasserfall oder künstlichem Bachlauf kombiniert werden.

Auch Pooldesigner haben den Wellness-Faktor des Plätscherns entdeckt und gestalten Schwimmbecken mit Wasserfall oder Wasserbrunnen.



Sprudelndes Nass lässt sich aber auch in Eigenregie in den Garten holen. Wer zum Beispiel einen Bach in der Nähe des Grundstücks hat, kann mittels Pumpe Wasser in den Naturteich im Garten einfließen lassen. Als Alternative kann man auch einen eigenen Bachlauf in Form eines geschlossenen Wasserkreislaufs anlegen. Der Fachhandel bietet dafür auch fertige Komplettsets inklusive Folie an.

Der Wasserfall am Biotop ist etwas einfacher zu gestalten als ein ganzer Bachlauf. Zuerst neben dem Teich einen Hügel aufschütten, auf dessen Spitze ein Miniteich als Ausgangspunkt für den Wasserfall modelliert wird. Dann den Graben gestalten, über den das Wasser in den Teich plätschert. Dieser kann steil oder terrassenförmig sein. Miniteich und Graben mit Sand und Teichvlies ausstaffieren, darüber die Teichfolie faltenfrei verlegen.

Bevor man mit dem Feinschliff beginnt, sollte ein „Probelauf“ gemacht werden, um zu sehen, ob das Wasser so abrinnt, wie man es gerne möchte. Erst danach Schlauch und Teichpumpe installieren, beides mit Folie und Erdhaufen unter dekorativen Steinen und Pflanzen verstecken.

Stufe für Stufe zum sanften Plätschern

Dekorativ wirkt der Wasserfall, wenn er in Terrassen abfällt. Platten aus Naturstein eignen sich besonders für moderne Gärten.

Angezapft

Wasser aus einem Bach in der Nähe wird eingepumpt.

Blaue Lagune

Ein kleiner Wasserfall, der in den Swimming Pool fließt, erhöht den Erholungsfaktor um ein Vielfaches.

Rauschender Bach im Naturgarten

Ein Grundstück in Hanglage eignet sich gut für einen terrassenförmig angelegten Bachlauf.

So bauen Sie Ihren Wasserfall im Garten

1. Schritt. Zuerst wird die Grundform gestaltet, indem man neben dem Teich einen Hügel aufschüttet und darin eine Grube modelliert. Nun die Wasserrinne anlegen und alles mit Sand und Teichvlies auslegen. Darauf kommt die Teichfolie.

2. Schritt. Nun Wasser in einem Probelauf abfließen lassen. Dann Schlauch und Pumpe aus dem Fachhandel installieren und zuletzt mit Steinen und Pflanzen dekorieren.