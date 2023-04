× Gärtnern auf Augenhöhe

Hochbeete liegen im Trend. Sie erleichtern die Gartenarbeit und schaffen optimale Bedingungen für das Gedeihen von Gemüse. Sie bringen Struktur in den Garten und verschönern jeden Balkon.

Ob im Garten oder auf dem Balkon – Hobby-Gärtnern könnte sich nicht angenehmer gestalten als in einem Hochbeet. Das mühsame Bücken entfällt und Rücken sowie Knie werden geschont. Kein Wunder also, dass das Garteln in Griffhöhe im Trend liegt. Doch das Hochbeet bietet noch viele weitere Vorteile: Bei einem qualitativ schlechten Gartenboden, wo kaum etwas gedeihen mag, ist es die ideale Alternative. Außerdem kann Gemüse im Hochbeet bereits im Februar gepflanzt werden, so dass man auch früher ernten kann.

Die Ästhetik spielt ebenfalls eine Rolle: Hochbeete werden zunehmend als Gestaltungselement genutzt, um Gartenräume zu schaffen. Ein Hochbeet verschönert außerdem jeden Balkon. Die schlechte Nachricht: Auch ein in der Höhe angelegtes Obst-, Gemüse- oder Blumenbeet ist nicht vor Unkraut, Wühlmäusen und Schnecken geschützt.

Hochbeete gibt es heute in zahlreichen Varianten und Materialien im Baumarkt oder Gartencenter. Man kann sie als fertige Konstruktion oder als Bausatz erwerben. Wer über handwerkliches Geschick verfügt, kann sein Hochbeet auch selber bauen, zum Beispiel aus Paletten. Wichtig: Hochbeete aus Holz sollten von innen noch zusätzlich mit Teichfolie ausgekleidet werden.

Nicht unwesentlich ist die Wahl des richtigen Standorts. Möchte man Gemüse ernten, sollte das Hochbeet an einen sonnigen Platz gestellt werden.

Beim Befüllen des Hochbeets geht man am besten schichtweise vor: Die unterste Schicht besteht aus grobem Gehölzschnitt (Äste, Zweige, Rinden) gefolgt von Rindenmulch oder Häckselgut. Die mittlere Schicht wird mit Gartenabfällen wie Laub oder Grasschnitt befüllt. Darüber kommen erst Kompost und dann Gartenerde. Durch die komplexe Schichtung entsteht im Beet ein Verrottungsprozess, der Gemüse und Kräuter besser gedeihen lässt. Wird das Hochbeet mit Blumen bepflanzt, füllt man auf eine dünne Drainageschicht aus Kies einfach Blumenerde.

Auch den Balkon hat das Hochbeet erobert. Hier gilt es, sich erst über die Statik zu informieren. Eigens für Balkone gibt es kleine Hochbeete sowie Modelle auf Tischbeinen, die mit wenig Erde auskommen.

© Getty Images ×

Vielfalt und Fülle

Hochbeete werden in der Regel dichter bepflanzt als Beete im Garten. Ideal sind Mischkulturen mit Gemüse, Salat und Kräuter, Tipp: Zusätzliche Sorten in Pflanztöpfen am Hochbeet außen anbringen.

© Getty Images ×

Für Ästhetik und Struktur

Hochbeete sind nicht nur praktisch, sie dienen auch als Gestaltungselemente im Garten oder auf einer Terrasse. Damit sich auch das Auge freut: Bei der Bestückung der Beete auf Wuchshöhe und Form der Pflanzen achten.

© Getty Images ×

Nostalgischer Charme

Hochbeete aus Stein passen gut in Gärten nach englischem oder mediterranem Vorbild.

© Getty Images ×

Aufstieg zum Gärtnerglück

Ein Stufen-Hochbeet erleichtert das Pflanzen von Blumen, Salat und Kräutern auf kleinem Raum. Außerdem ist es ein dekorativer Blickfang.