Sex-Horoskop: Darauf stehen die Sternzeichen im Bett

Die Sterne verraten viel über unser Liebesleben, denn jedes Sternzeichen tickt als Lover anders.

Dominanter Liebhaber oder eher sinnliche Genießerin? Der Online-Sexshop Amorelie enthüllt anhand des Sex-Horoskops, welche Vorlieben die Sternzeichen im Schlafzimmer haben.

WIDDER (21. März – 20. April)

Widder sind dominante und leidenschaftliche Liebhaber. Dieses Sternzeichen gibt gerne den Ton an. Heißer Versöhnungssex nach einem Streit bringt sie richtig in Fahrt. Ein Klaps auf den Po oder ein Biss ins Ohrläppchen sind für Widder besonders anturnend. Auch Soft-Bondage-Spielchen ist der Widder nicht abgeneigt.

Erogene Zone: Ohren

Interessen: Bondage

STIER (21. April – 20. Mai)

Der Stier weiß, was er will. Anders als der Widder nähert sich dieses Sternzeichen lieber behutsam an und testet sanft die Grenzen. Der Stier ist ein Beziehungsmensch, schätzt Sicherheit und steht auf Romantik. Sex ist für ihn im wahrsten Sinne des Wortes ein Liebesakt. Gern lässt er sich mit einer ausgiebigen Massagen verwöhnen.

Erogene Zone: Lippen & Mund

Interessen: Slow Sex

ZWILLING (21. Mai – 21. Juni)

Zwillinge brauchen viel Abwechslung beim Sex. Aufgrund ihrer kommunikativen Art, stehen sie auf Dirty Talk! Schon die Erzählung einer Phantasie kann sie anturnen. Gerne spielen sie mit der Lust des Partners und machen ihn so richtig heiß – sie sind echte Verführungskünstler!

Erogene Zone: Brust & Arme

Interessen: Dirty Talk

KREBS (22. Juni – 22. Juli)

Krebse sind Schmusekatzen und lieben es, zu kuscheln. Außerdem ist die richtige Stimmung und Atmosphäre für sie sehr wichtig. Als feinfühliges Wasserzeichen brauchen sie eine emotionale Bindung, um sich sexuell gehen zu lassen. One Night Stands und schnelle Nummern an ungemütlichen Orten sind nichts für sie.

Erogene Zone: Brustwarzen

Interessen: Romantik

LÖWE (23. Juli – 23. August)

Der Löwe ist dem Widder sehr ähnlich: Er will seinen Willen durchsetzen und beim Liebesakt dominieren. Nicht aber ohne dabei auch seinen Partner zu verwöhnen. Man muss dem Löwen im Bett viel Aufmerksamkeit schenken. Löwe-Männer und -Frauen gelten als gute Liebhaber.

Erogene Zone: Haare

Interessen: Rollenspiele

JUNGFRAU (24. August – 23. September)

Jungfrauen überlegen sich genau, mit wem sie Sex haben. Oft wird das erste Mal vorher bis ins Detail geplant und dann ausgiebig genossen. Jungfrauen sind nicht nur sehr ordentlich, sondern auch sehr auf Hygiene bedacht: Körperpflege ist bei ihnen das A und O. Wie wär’s mit Sex unter der Dusche?

Erogene Zone: Gesicht & Hände

Interessen: Mindful Sex

WAAGE (24. September – 23. Oktober)

Waagen schätzen Ästhetik und lieben den Luxus. Zu gutem Sex gehören für sie auch edle Dessous oder ein luxuriöses Bett. Waagen wissen intensiven, intimen und sinnlichen Sex sehr zu schätzen – die schnelle Nummer ist ihnen nichts.

Erogene Zone: Lenden & Bauch

Interessen: Luxus-Sextoys

SKORPION (24. Oktober – 22. November)

Skorpione sind sehr emotional, aber einem aufregenden sexuellen Abenteuer nicht abgeneigt. Ihr Sexleben gestalten sie mit viel Phantasie, Experimentierfreude und Liebe zum Detail. Gerne kommen dabei auch aufregende Sextoys zum Einsatz. Der Skorpion verkörpert pure Leidenschaft, kann aber auch eifersüchtig und besitzergreifend sein.

Erogene Zone: Anus & Genitalien

Interessen: Analsex

SCHÜTZE (23. November – 21. Dezember)

Schützen sind temperamentvoll, sportlich und genießen ihre Freiheiten. Im Bett wollen sie gern die Besten sein und immer wieder Neues ausprobieren. Das Kamasutra wird von hinten bis vorne durchgespielt.

Erogene Zone: Hüften

Interessen: Akrobatische Sexstellungen

STEINBOCK (22. Dezember – 20. Januar)

Der Steinbock ist kein Freund von Romantik oder großer Gesten. Dafür ist er ein treuer, ausdauernder und verlässlicher Liebhaber. Mit wachsendem Vertrauen, kann er sich richtig fallen lassen. Zu früh kommen gibt es beim Steinbock nicht – dafür hat er sich zu sehr unter Kontrolle. Das verspricht lange Liebesnächte.

Erogene Zone: Knie & Bauch

Interessen: Dominanz

WASSERMANN (21. Januar – 19. Februar)

Der Wassermann ist ideenreich und mit wachem Verstand. Er möchte sich hemmungslos ausleben, seine Freiheit genießen und verwechselt Liebe machen nicht gleich mit Liebe. Ungewöhnliche Sexstellungen und Sex an aufregenden, neuen Orten sind genau sein Ding.

Erogene Zone: Beine

Interessen: Sex im Freien

FISCHE (20. Februar – 20. März)

Fische warten gerne ab, bis der andere den ersten Schritt macht. Sie stehen auf feinfühligen Sex, bei dem sie lieber passiv genießen als aktiv zur Sache gehen. Die Gefühlswelt der sensiblen Fische-Geborenen ist so tief wie der Ozean. Man muss ihnen mit viel Zärtlichkeit begegnen, damit sie sich öffnen können. Doch dann sind sie wahre Meister des Vorspiels.

Erogene Zone: Füße

Interessen: Vorspiel

Mit dem Sex-Horoskop können Sie herausfinden, welche Vorlieben Ihr Partner hat, ob die sexuelle Chemie zwischen Ihnen stimmt oder was Sie tun können, um das Vergnügen im Bett noch zu steigern!