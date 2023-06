× Urlaub auf Balkonien: So wird das Zuhause zum Sommer-Hit

Heißt es bei Ihnen dieses Jahr: Dahamas statt Bahamas? Keine Panik, denn mit diesen Tipps wird auch der Balkon in diesem Sommer zum Traum-Ziel.

Der Sommer ist da! Das heißt für viele: endlich Urlaub. Wer jedoch dieses Jahr bewusst auf den Sommerurlaub in der Ferne verzichtet, muss nicht auch auf die schönsten Wochen im Jahr verzichten. Denn Urlaub zu Hause muss nicht öde sein. Auch in gewohnter Umgebung lässt sich viel Neues ausprobieren. Wir haben die passenden Tipps und Ideen für den Urlaub auf Balkonien.

Was ist Urlaub auf Balkonien?

Balkonien, Terrassien oder Dahamas - nennen Sie es, wie Sie wollen. Der immer beliebtere Sommer-Trend zelebriert nämlich nichts anderes als den gemütlichen Urlaub im eigenen Zuhause. Für viele klingt diese Urlaubs-Idee erstmals langweilig, doch der etwas andere Urlaub bringt auch viele Vorteile mit sich.

© Getty Images ×

Was spricht für Urlaub auf Balkonien?

So schön eine Fernreise auch sein mag, billig ist ein Urlaub in eine andere Stadt keinesfalls. In neuen Orten neigt man nämlich dazu, viel mehr Geld auszugeben, als zuhause. Teures Essen, Souvenirs und eine Shopping-Tour. Direkt im Urlaubsland fallen die Kosten nicht immer auf. Ernüchterung tritt meist erst mit der Kreditkartenabrechnung daheim ein.

Auch mehr Me-Time und Relax-Time sprechen für einen Urlaub in den eigenen vier Wänden. Wer verreist, verbringt auch mit der Planung viel Zeit. Bei einem Urlaub auf Balkonien verzichtet man auf stressige An- und Abreisen, das Buchen von Aktivitäten, und auch das Kofferpacken fällt weg. Fazit: Man hat viel mehr Zeit für sich, um einfach mal zu entspannen. Und Sonne tanken geht bei Schönwetter nicht nur am Strand!

Balkonien: 5 Ideen für den Urlaub zu Hause

Urlaub am eigenen Balkon muss nicht nur aus Buchlesen und Langweile bestehen. Wir haben fünf vielfältige Ideen, die den Urlaub auf Balkonien zu einem abwechslungsreichen Traumziel machen:

© Getty Images ×

1. Wellness-Urlaub auf Balkonien

Selbstverständlich ist ein Spa-Hotel immer eine Reise wert. Wer liebt es nicht, wenn Profis einem eine Massage verpassen oder eine angenehme Gesichtsmaske die Uhr zurück dreht. Auch die Hotel-eigene Sauna oder der Sprung ins kalte Pool zählen zu den Highlights eines Wellness-Resorts. Aber auch den Balkon kann man blitzschnell zur Wellness-Oase zaubern. Gesichtsmasken werden selbst gemacht. Zur Massage verdonnert man seinen Partner und für Abkühlung sorgt eine kalte Dusche oder ein kühles Bad.

2. Candle-Light-Dinner auf Balkonien

Auf einen Meerblick muss man bei dem Urlaub auf Balkonien leider verzichten. Doch für die perfekte Strand-Stimmung sorgen schnell Outdoor-Lichter und die passende Terassen-Deko. Für ein Restaurant-Feeling kann man sich das Dinner vom Lieblingslokal als Takeaway abholen.

© Getty Images ×

3. Party-Wochenende auf Balkonien

Mit Freunden für ein Party-Wochenende zu verreisen ist immer aufregender als das Ausgehen in der eigenen Ortschaft. Aber auch Zuhause können sie es krachen lassen. Laden Sie doch einfach Ihre Freunde oder Familienmitglieder zu einer Motto-Party auf Ihren Balkon ein.

4. Sightseeing-Urlaub auf Balkonien

Nun ja, Urlaub auf Balkonien bietet wenig Sightseeing-Material. In ein anderes Land zu reisen, bedeutet auch, neue Eindrücke zu sammeln. Doch mit ein wenig Fantasie und Kreativität machen Sie Sightseeing auf Terrassien. Entweder Sie kaufen sich ein Buch über ein Land, das Sie schon immer einmal besuchen wollten, oder Sie recherchieren im Internet ihre nächsten Reiseziele.

© Getty Images ×

5. Cocktails am Pool auf Balkonien

An richtig heißen Tagen findet selbst auf dem kleinsten Balkon ein Planschbecken mit kaltem Wasser Platz. Die passenden Cocktails dazu mixen Sie sich einfach selbst. Den Strand holt man sich mit Bambusmatten ins Zuhause und mit der richtigen Deko haben Sie ruck-zuck Ihre eigenen Bar, und zwar den ganzen Sommer lang!