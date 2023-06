Moderne Außenbeleuchtung: Exzentrisches Design trifft Hightech

Exzentrische Designs, Hightech und viel Fantasie bieten die modernen Licht-Entwickler für Ihren Outdoor-Bereich

Wer noch nicht an das Licht im Garten oder auf dem Balkon gedacht hat, sollte spätestens jetzt bedenken, dass in den Sommernächten auch viele Stunden im Freien verbracht werden. Damit die Sommerabende auch wirklich angenehm werden, sollte das richtige Licht gewählt werden. Zahlreiche Designs bringen uns heuer ins Staunen. Exzentrisch, innovativ, majestätisch und wirklich bezaubernd – so können wir die Lichtdesign-Welt zusammenfassen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, daher gilt es Augenmerk auf das zu setzen, was wirklich zählt.

© Estiluz Die Bols Lampe von Estiluz ist multifunktional – die Leuchte ist gleichzeitig ein Pflanzenbehälter. estiluz.com ×

Für Multifunktionalität sorgt Estiluz. Die spanischen Hersteller haben mit der Bols Kollektion eine innovative Lampe, die gleichzeitig ein Pflanzenbehälter ist, entwickelt. Bols ist eine neue Kollektion vielseitiger Leuchten, die sowohl skulptural als auch vor allem funktional sind. Der Sockel ist eine einfache Polyethylenkugel, die für den Außenbereich geeignet ist und zu der Sie bis zu drei verschiedene Metallstrukturen hinzufügen können, um sie zu einer Stehleuchte oder Pendelleuchte zu machen und sie an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse anzupassen. Jede Struktur kann in drei Farben personalisiert werden.

© Artemide Die Trilix Außenleuchte von Artemide verfügt über einen Sockel, der standhaft ist, aber auch als Gerüst für Kletterpflanzen dienen kann.artemide.com ×

Artemide zeigt, wie Hightech im Garten strahlen kann. Die außerirdische Trilix von Artemide verfügt über eine Lichtstruktur, die aus drei ineinandergreifenden Elementen besteht. Die flache Scheibe mit einem Ring aus direktem Licht beleuchtet sanft die Umgebung. Trilix, aus dem Lateinischen: drei Fäden, bezieht sich auf das Geflecht aus drei ineinander verwobenen Fäden, das in der Tradition der alten Römer für große Stärke stand. Dieses Geflecht ermöglicht eine subtile und offene Struktur, die mit der Natur interagiert, in die sie eingebettet ist. Es handelt sich um eine gleichmäßige Geometrie, die aus verschiedenen Blickwinkeln dynamisch wirkt und an ein natürlich gewachsenes Gewirr von Ästen erinnert.

© Luceplan Nui Mini von Luceplan mit Akku ist ein dekorativer Zusatzlichtspender für innen und außen, 253,99 Euro, lampenwelt.at ×

Luceplan hat mit der iko­nischen Grande Costanza Open Air die Terrasse bereichert. Mit Klasse und Effizienz beleuchtet sie den Outdoor-Bereich wie einen Innenraun. Grande Costanza Open Air ist die Weiterentwicklung von Costanza, eine der Ikonen von Luceplan. Die neue Pendelversion verfügt über einen schlanken Polycarbonat-Diffusor und ein optisches Gehäuse, das über drei Stäbe mit dem Schirm verbunden ist. Mit ihrem einhüllenden Licht und ihrem zeitlosen, klassischen Design verleiht die Pendelleuchte Außenbereichen wie Terrassen und Pavillons einen Hauch von Eleganz und Raffinesse.

Die Welt der Außenleuchten ist magisch. Für jeden Bedarf – ob Terasse, Balkon oder Garten – gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die neuen Designs bringen Kunst und Wärme ins Freie. Lassen Sie es leuchten!