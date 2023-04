× Hier geht Ihnen ein Licht auf

Die modernen Leuchten treiben es bunt. Geometrische Formen, Skulpturen oder edles Glas heben die Stimmung und setzen den Wohnraum in Szene.

Licht kann mehr als nur die Dunkelheit vertreiben. Es hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das ideale Licht schafft Atmosphären. Helles, weißes Licht und weiße Wände sorgen für eine sterile klinische Umgebung. Warmes Licht hingegen vermittelt das Gefühl von Wärme und Willkommen-sein. Indirektes Licht schafft Stimmung. Je nach Wohnraum sollte also mit Bedacht das richtige Leuchtmittel ausgewählt werden.

Kunstobjekte

Eine schöne Lampe kann mehr als nur den Raum erstrahlen lassen. Die italienische Designfabrik Kartell zeigt mit Können, dass eine Lampe zu einem abstrakten Objekt mit künstlerischer Prägung den Raum schmücken kann. Die Tea Lampe kreiert Stimmungslicht, das aus unregelmäßigen Öffnungen austritt.

© kartellonline.com ×

Bunte Leuchten

Die Farbtupfer können den Raum spielerisch gestalten. Dunkle Wände und Möbel wirken mit bunten, freundlichen Lampen weicher. Die in Rom sitzende Lampenmanufaktur In-es.artdesign produziert moderne Leuchten aus Garn. Der chromatische Effekt, kreiert in einer Vielzahl von Farben, ist ein Highlight in jedem Raum.

© kartellonline.com

Geometrische Formen oder besondere Glasoptik

Hängeleuchten gibt es in allen Formen und Materialien. Bei der Auswahl gilt es, den Ort der Aufhängung zu berücksichtigen. Vor einem Fenster wirkt Glas noch klarer und edler. Schlichte, kühlere Designs strahlen mehr wenn der Hintergrund einen Kontrast bildet. Die italienische Marke Flos überzeugt mit einer Vielzahl von Entwürfen.

© Flos ×

Außergewöhnliche Leuchten

Filigrane Steh- oder Wandleuchten geben dem Raum dezent mehr Dynamik. Das schlichte Design von Muuto bringt Freiraum ins Zimmer. Die Leuchten sollten Ihren Wohnraum nicht verkleinern, sondern ihn noch großzügiger wirken lassen.

© Magis ×

Stimmungslichter

Stimmungslichter können das Gemüt sofort heben. Kleine tragbare Lampen sind praktisch, denn sie sind vielseitig einsetzbar. Ob am Boden oder als Stimmungslicht auf dem Tisch, sind für den jeweiligen Anlass individuell aktivierbar. Die Leuchtentrends 2023 sorgen jedenfalls nicht nur für helle Momente und gutes Licht, sondern auch für gute Laune.