oe24 mit Bernhard Speer bei Floyd-Legende Gilmour

Tourstart in Rom als »Traum« für Chart-Star

„Wenn David Gilmour mal wieder ein Konzert gibt, dann nimmst du mich mit!“ Seit Jahren war das die Bitte von Bernhard Speer an oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz. Am Freitag wurde der „größte Traum“ des Seiler & Speer-Stars endlich wahr. Nachdem der gemeinsame Konzert-Besuch bei Gilmour 2020 ja wegen Corona ausfiel, hatte man Tickets für den Tourstart der Pink Floyd Legende in Rom ergattert.

Bombast. Im Circus Maximus, dort wo einst legendäre Wagenrennen und Gladiatoren-Kämpfe abgehalten wurden, lieferte Gilmour nach achtjähriger Tourpause die Premiere der neuen Show. Mit der Essenz der Comeback-CD Luck And Strange, mit der er ja aktuell Platz 1 der Austria-Top-40-Charts hält, einem bombastischen Sound- und Laser-Feuerwerk und den größten Hits von Pink Floyd.

© Zeidler ×

Gleich 13 vielumjubelte Erinnerungen an seine mittlerweile aufgelöste Ex-Band hatte Gilmour zur Freude der 10.000 Fans auf der Setlist:ewige Hymnen wie Wish You Were Here, Time oder High Hopes. Dazu Schmankerl wie das Instrumental-Epos Marooned oder die 1970er-Rarität Fat Old Sun.

„Weinen vor Freude“. Für Speer waren das Duett Between Two Points mit Tochter Romany von der neuen CD und sein „absoluter Lieblingssong“, das Gitarren-Virtuoso Comfortably Numb die Highlights: „Ich könnte weinen vor Freude!“