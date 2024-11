Ski-Hammer! Jetzt denkt auch Anna Veith an Comeback

Viereinhalb Jahre nach ihrem Rücktritt ist offenbar auch Olympiasiegerin Anna Veith (35) auf den Comeback-Geschmack gekommen.

Wie oe24 berichtete, kehrt unsere letzte Gesamtweltupsiegerin für das Vorarlberger Ski-Unternehmen Kästle in den Weltcup zurück. Am Mittwoch sprach die 35-Jährige über ihre spannenden Pläne. Dabei ist nicht einmal ein Renn-Comeback ausgeschlossen.

„Mir geht’s extrem gut“, begrüßte die inzwischen zweifache Mutter die Reporter beim Launch-Event im von ihrem Ehemann Manuel geführten ARX Guesthouse in Schladming-Rohrmoos. „Ich freu mich voll, dass wieder was passiert.“

Die dreimalige Weltmeisterin will in Zukunft mehr sein als nur Testimonial für Kästle: Sie will bei der Entwicklung der Ski helfen und ihre Leidenschaft für den Skisport auch an Kinder weitergeben. Im Jänner wird sie eine Fitness-Plattform starten, bei der es auch um Ernährung geht.

"Jetzt könnt ich auch wieder einsteigen "

Das spannendste Projekt: Nach Marcel Hirscher und Lindsey Vonn könnte Anna Veith mittels Wildcard auf die Rennpiste zurückkehren. Jedenfalls wurde sie hellhörig, als sie von der Möglichkeit gehört hat. Ihre erste Reaktion auf die Wildcard-Option; „Cool, jetzt könnt ich auch wieder einsteigen und wieder Rennen fahren. Die Möglichkeit hat’s ja vorher nicht gegeben."

Noch sei es „kein Thema, aber jetzt würde ich niemals nie sagen.“ Wie Kästle-Geschäftsführer Markus Weeger versichert, würde man ihr in der Rennabteilung in Hohenems alle Möglichkeiten bieten. Anna: „Wer weiß, was daraus wird!“