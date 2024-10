Ski-Hammer! Anna Veith zurück im Skizirkus

Mit Olympia-Gold, zwei Gesamtweltcup-Siegen und drei WM-Titeln zählt Anna Veith (35) zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen. Ein Jahr nach ihrem Rücktritt 2020 brachte sie Söhnchen Henry zur Welt, im März 2024 folgte Tochter Lotte. Doch jetzt kehrt Veith in den Ski-Zirkus zurück.

"Anna Veith (...) geht gemeinsam mit Kästle neue Wege", heißt es in der Einladung zum Presse-Termin am 6. November im von der Familie Veith geführten Arx Guesthouse in Rohrmoos bei Schladming. "Bei diesem Event geben wir erste Einblicke in diese spannende Partnerschaft, die über den Sport hinausgeht."

Wechsel von Head zu Kästle

Alle ihre großen Erfolge hat Veith mit Head gefeiert, nach Karriere-Ende war sie Botschafterin der Ski-Marke von FIS-Boss Johan Eliasch. Jetzt schlägt die Wahl-Steirerin mit Kästle ein neues Kapitel auf. Seit dem Wiedereinstieg in den Weltcup 2020 brachten Ester Ledecka, Ilka Stuhec, Jasmine Flury & Co. das Vorarlberger Traditionsunternehmen zurück auf die Erfolgsstraße. Details über die neue Rolle von Anna Veith werden wir in knapp drei Wochen erfahren.

Ein Comeback à la Marcel Hirscher (ebenfalls 35) oder Lindsey Vonn, die am Freitag ihren 40. Geburtstag feiert und ebenfalls mit einer Wildcard im Weltcup spekulieren dürfte, wird's eher (noch) nicht spielen. Allerdings lautet das Motto von Kästle: "Fast as Ever". Klingt spannend!