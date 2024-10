Schröcksnadel-Comeback nach "Crash" mit Lizz Görgl

Der ehemalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (83) rät Marcel Hirscher zur Vorsicht beim Comeback. Er drückt Lindsey Vonn, die mit einem kaputten Knie auf die Rennpiste zurückkehrt, die Daumen und verrät, dass er selbst nach einem Knie-Unfall wieder Senioren-Rennen fahren will.

„Sölden ist ein schwieriges Rennen", sagt Schröcksnadel, auf das mögliche Comeback von Marcel Hirscher angesprochen. "Da muss sich Marcel genau überlegen, ob er fährt, er war ja drei Wochen krank.“ Der ehemalige Ski-Boss ist aber überzeugt, „dass Marcel nur dann an den Start geht, wenn er wirklich so weit ist. Sonst wartet er halt noch zu.“ In jedem Fall traut „Schröcksi“ seinem früheren Paradeläufer zu, „dass er bald wieder in die Top 5 reinfährt.“ Dass Hirscher damit ehemaligen ÖSV-Kollegen die Show stehlen könnte, sieht Schröcksnadel als „halb so schlimm“: Hirschers Comeback für die Niederlande sei „eine Riesenwerbung für den Skisport und gut für den Tourismus. Der holländische Verband hat über eine Million Mitglieder.“

Tanz-Unfall, dann beim Fischen ausgerutscht

Dass Lindsey Vonn mit 40 Jahren und Knie-Prothese auf die Rennpiste zurückkehrt, findet ebenfalls Applaus bei Schröcksnadel: „Auch Frau Vonn weiß ganz genau, was sie tut.“ Das künstliche Knie sei jedenfalls ein Hindernis.

Wie Schröcksnadel im oe24-Talk verrät, hat er selbst eine schwere Knieverletzung hinter sich: „Bei meinem Abschiedsfest (im April 2022 im Hangar-7, d. Red.) habe ich mit Lizz Görgl getanzt. Dabei sind wir gestolpert, und sie ist mir aufs Knie gefallen.“ Ein paar Tage später rutschte Schröcksi beim Fischen in ein Loch, „da war der Knorpel im Knie dann völlig kaputt“. Nach monatelanger Therapie ist Schröcksnadel wieder fit und bereit für ein Renn-Comeback bei den Senioren.

Der Zwischenfall mit Görgl änderte übrigens nichts daran, dass Schröcksnadel "ein Riesen-Fan" von der Doppel-Weltmeisterin von Garmisch 2011 (Abfahrt, Super-G) ist - und das geht auch über deren Ski-Karriere hinaus. Letzten Winter ging Görgl als Sängerin mit "Skifoan" an den Start - finanziell unterstützt wurde die Produktion von Schröcksnadel. Görgl: "Dafür gebührt dem Peter ein Riesen-Dankeschön!"