Hirscher pusht sich mit Star-Power für Levi

Nach Sölden legt Ski-Ikone nun den Fokus auf den Slalom in Levi und trainiert auf über 3.200 Metern!

Marcel Hirscher hat nach seinem starken Comeback in Sölden den nächsten Schritt vor Augen. Am 17. November steht der Slalom in Levi auf dem Programm. Die anspruchsvolle finnische Strecke ist für ihre Tücken bekannt, doch Hirscher kennt sie bestens und konnte dort bereits dreimal triumphieren.

Vor seinem Start in Levi hat Hirscher am Kitzsteinhorn auf über 3.200 Metern intensiv trainiert. Sein Trainingsumfeld ist dabei besonders: Die beiden norwegischen Slalom-Asse Henrik Kristoffersen und Timon Haugan, die zu den Favoriten in dieser Disziplin zählen, trainieren gemeinsam mit dem Niederländer. Diese hochkarätige Van-Deer-Trainingsgruppe dürfte Hirscher dabei helfen, seine Form weiter zu verbessern und für Levi bestens vorbereitet zu sein. Die Ski-Welt ist gespannt, ob der "fliegende Holländer" in Levi wieder an seine alten Erfolge anknüpfen kann.