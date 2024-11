Ski-Legenden Klammer & Co. warnen: „Vonns Comeback? Saugefährlich!“

Die Comeback-Pläne von Lindsey Vonn stoßen auf heftige Kritik. Ski-Ikonen wie Franz Klammer, Bernhard Russi und Markus Wasmeier warnen eindringlich vor einem gefährlichen Schritt.

Die Gerüchte über ein Comeback von Lindsey Vonn entfachen hitzige Diskussionen im Ski-Zirkus. Während viele Fans die ehemalige Weltmeisterin zurück auf der Piste sehen wollen, reagieren einige Ski-Legenden mit deutlicher Skepsis. Besonders die Stimmen der Rennikonen Franz Klammer, Bernhard Russi und Markus Wasmeier lassen keinen Zweifel daran, dass sie ein solches Vorhaben für extrem riskant halten.

Ski-Ikone Bernhard Russi warnt: „Absolutes No-Go“

Der Schweizer Skiheld Bernhard Russi fand gegenüber der „Blick“ klare Worte zum Comeback-Plan von Lindsey Vonn. Für den 76-Jährigen ist es ein „absolutes No-Go“, dass die 40-jährige Vonn noch einmal Rennen fahren möchte. „Sie hat absolut keine Chance. Und zweitens ist es brandgefährlich,“ erklärte Russi. Bereits auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sei Vonn eine risikofreudige Fahrerin gewesen, die an die Grenzen ging. Er zweifelt, dass sie heute die körperlichen Voraussetzungen für ein sicheres Comeback mitbringt und appelliert eindringlich an die Skilegende, ihre Pläne noch einmal zu überdenken.

Markus Wasmeier schlägt Alarm: „Lebensgefährlich, besonders in Speed-Disziplinen“

Auch die deutsche Skilegende Markus Wasmeier zeigt sich alles andere als begeistert von Vonns Plänen. Gegenüber Sport1 erklärte der Doppel-Olympiasieger, dass er das Comeback für „saugefährlich“ halte – vor allem, wenn Vonn in Speed-Disziplinen starten würde. „Natürlich kann es Ausnahmen geben, aber in der Regel ist es saugefährlich, wenn du solche Aktionen machst,“ warnt Wasmeier. Besonders das Alter von Vonn und die lange Pause von der aktiven Rennstrecke machen die Rückkehr seiner Meinung nach zu einem enormen Risiko. „Ganz ehrlich: Wenn du nicht mehr völlig fit bleibst, fällt dir alles nicht mehr so leicht. Du bist auch nicht mehr so reaktionsfähig wie ein 25-Jähriger.“

Vermutungen über Vonns Motivation: „Eine reine Show?“

Wasmeier äußerte zudem Zweifel an den Gründen hinter Vonns Comeback-Plänen und vermutet PR-Interessen. „Das Marketing, die macht eine Show daraus,“ so Wasmeier kritisch. Die amerikanische Mentalität sei empfänglich für solche Aktionen, selbst wenn das tatsächliche Ergebnis unwichtig bleibe. Wasmeier hofft, dass Vonn sich auf ihren bisherigen Erfolg besinnt, anstatt das Comeback zu wagen. „Vonn braucht das gar nicht. Die soll sich feiern lassen für das, was sie erreicht hat. Ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich da hinunterfahre und plötzlich zehn Sekunden Rückstand habe.“

Vonn selbst heizt Comeback-Gerüchte an: Instagram-Post im Rennanzug

Unterdessen befeuert Lindsey Vonn selbst die Spekulationen um ihre Rückkehr in den Ski-Weltcup. In einem aktuellen Instagram-Posting zeigt sich die 40-Jährige im Rennanzug auf der Piste und kommentiert mit philosophischen Worten über Chancen und Wachstum. „Die Sonne geht über einer weiteren Woche auf ... einer Woche voller Möglichkeiten zum Wachsen und Lernen“, schreibt Vonn und fügt hinzu: „Ich liebe den Prozess, egal wohin er führt ... denn es ging schon immer um die Reise. Ein Schritt nach dem anderen wird mich dorthin bringen, wo ich hingehen soll. Warum also nicht alles geben, man weiß ja nie, wohin die harte Arbeit einen führt? “ Ihre Botschaft deutet an, dass sie ihre Rückkehr ernsthaft in Erwägung zieht – allen Kritiken zum Trotz.

Klammer spricht Klartext

Ski-Ikone Franz Klammer fand in der Sendung „Blickpunkt Sport“ klare Worte: „Wenn sie das wirklich macht, hat sie einen Vollschuss.“