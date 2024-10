Comeback: Vonn will es wirklich wissen

40-Jährige startet mit Knie-Prothese

ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer, selbst Doppel-Weltmeisterin 1999, gestand beim ServusTV-Besuch am Montag: "Ich habe es nicht glauben können, als ich davon gehört habe." Abfahrts-Legende Franz Klammer meinte im oe24-Talk: "Wenn sie wirklich wieder Rennen fährt, hat sie einen Vollschuss." Gemeint ist Lindsey Vonn, die als inzwischen 40-Jährige mit künstlichem Knie ernsthaft für ein Renn-Comeback trainiert. ServusTV zeigte die frühere Speed-Queen im Thalgauer Athlete Performance Center von Red Bull bei Kniebeugen mit viel Hantel-Gewicht auf den Schultern.

»Die Ambitionen von Lindsey sind da«

Patrick Riml, früher US-Alpinchef und jetzt verantwortlich für das Ski-Projekt der Bullen erklärt: "Die Ambitionen von Lindsey sind da. Mit der Entscheidung ein neues Knie zu bekommen oder eine Teilprothese, hat sich ihr Leben sehr verändert. Zum positiven Sinne. Nach der Operation ist es ihr sehr gut gegangen, sie ist jetzt schmerzfrei." Wie Insider bestätigen, ist die Wildcard-Initiative (Startnummer 31 oder 32 für Comeback-Stars, wovon auch Hirscher profitiert) von Vonn ausgegangen. Das neue Knie und die Aussicht auf eine Wildcard haben Vonn, so Riml "die Tür geöffnet. Da hat sie das Gefühl und die Idee bekommen, ob sie da vielleicht etwas probiert." In Beaver Creek Mitte Dezember will Vonn zumindest als Vorläuferin dabei sein