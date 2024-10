Vonn fühlt sich vor Comeback "unglaublich"

Das Comeback von Ski-Queen Lindsey Vonn nimmt konkrete Formen an. Nach dem "Geheimtraining" in Sölden (oe24 berichtete) bestätigt inzwischen auch das Umfeld der in wenigen Tagen 40-Jährigen die Ski-Ambitionen der Speed-Spezialistin.

Laut einem Vertrauten fühlt sich die Siegerin von 82 Weltcup-Siegen nach dem Erhalt eines künstlichen Kniegelenks im Frühjahr "unglaublich". Die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin habe sich gut vom Eingriff erholt. Kaum hatte sie grünes Licht fürs Skifahren erhalten, schnallte die frühere US-Rennläuferin, die vor über fünf Jahren ihren Rücktritt erklärt hatte, wieder die Ski an.

Letzte Woche war Vonn beim Training auf dem Rettenbachgletscher in Sölden, wo am 26. Oktober die Weltcup-Saison mit dem Damen-RTL losgeht, gesehen worden. ÖSV-Abfahrtschef Sepp Brunner wurde in der Schweizer Tageszeitung Blick zitiert, dass er Vonn dabei beobachtet habe, wie sie "in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert" habe.

Vorläuferin in Beaver Creek, danach Renn-Start dank Wildcard?

Die frühere Speed-Dominatorin hatte im Februar 2019 bei den Weltmeisterschaften in Åre in Schweden ihr letztes Rennen bestritten. Am 19. Februar 2019 erklärte die ehemalige Lebensgefährtin von Golf-Ikone Tiger Woods ihren Rücktritt. Mit neuem Knie steht sie vor einem Sensations-Comeback: Bei den Damen-Weltcuprennen in Beaver Creek Mitte Dezember will Vonn als Vorläuferin auf die Rennpiste zurückkehren. Je nachdem, wie gut sie sich dabei fühlt, könnte sie dank neuer FIS-Wildcard-Regelung mit Startnummer 31 ein Comeback im Weltcup feiern.