× Von diesen Powerfrauen werden wir 2025 viel hören

2025 steht im Zeichen der Göttin der Liebe. Die Leidenschaft zu ihrem Beruf wird diese Powerfrauen aus Politik, Wirtschaft, Kultur & Sport in diesem Jahr zweifelsohne bestärken – und wir werden von ihnen viel hören.

Ob im Rahmen der neuen Regierung, an der Spitze der Österreichischen Nationalbank, im Spitzensport, als Gesellschaftskritikerin oder am Zenith der österreichischen Kulturszene – diese Frauen wollen im neuen Jahr viel bewegen. Stellvertretend für eine Vielzahl großartiger Karrierefrauen werfen wir einen Blick auf Leading Ladys, die sich auch für 2025 hohe Ziele gesteckt haben.

Beate Meinl-Reisinger: Ihre persönliche Ampel steht auf Grün

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Bei Redaktionsschluss war zwar noch alles offen, doch Mitte Jänner sollte endlich die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung in trockenen Tüchern sein. In welcher Funktion NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mitregieren wird, ist – wie vieles – noch ein Geheimnis. Fest steht: Man wird (weiterhin) viel von der 46-jährigen dreifachen Mutter und Politikerin in diesem Jahr hören.

Claudia Plakolm: Jugend voran

© Moni Fellner ×

2017 wurde sie mit nur 22 Jahren Österreichs jüngste Nationalratsabgeordnete. Seit 2021 arbeitet die Linzerin als Staatssekretärin für Jugend, Zivildienst und Digitalisierung und ist zudem Bundesobfrau der Jungen ÖVP. Insider sehen Claudia Plakolm als Fixstarterin in der neuen Regierung – in einer Top-Position...

Doris Bures: Die Konstante im hohen Haus

© Kernmayer ×

Seit 1980 (!) geht sie mit der SPÖ durch Dick und Dünn. Seit 2014 hält die ehemalige Frauenministerin und einstige Bundes-GF im Parlament die Stellung. Als aktuell dritte Nationalratspräsidentin und mächtigste Sozialdemokratin wird die 62-Jährige auch 2025 so manche Fäden ziehen.

Leonore Gewessler: Grüne Spitze

© Kernmayer ×

„Der Moment der Grünen wird wieder kommen“, ist sich die Noch-Umweltministerin sicher. Für andere wiederum steht fest, dass die 47-Jährige der Politik treu bleiben wird – an der Spitze der Partei.

Eva Schobesberger: In Linz beginnt‘s

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Seit 2009 setzt sich die Juristin für Frauen, Klimaschutz, soziale Themen und Bildung in Linz ein. Nach dem Skandal um Ex-BM Klaus Luger (SPÖ) tritt die 48-Jährige am 12. Jänner als Stadträtin und Bürgermeisterkandidatin an – und will Oberösterreichs Hauptstadt in eine bessere Zukunft führen.

Valerie Huber: Was sie nachts wachhält

© Andreas Tischler ×

„Die Schauspielerin zählt zu der verlorenen Generation junger Menschen, die angesichts des derzeitigen Zustands der Welt der Verzweiflung nahe ist“, so die Beschreibung zu ihrem Buch „FOMO Sapiens“, das Ende Jänner erscheint und mit dem die 28-Jährige Politik und Gesellschaft aufrütteln will.

Johanna Mikl-Leitner: Gut gewappnet

© Kernmayer ×

Nach der Flutkatastrophe und parteipolitischen Querelen im Vorjahr startet Niederösterreichs Landeshauptfrau voll Zuversicht ins neue Jahr. Mit 60 Jahren denkt die ÖVP-Vollblutpolitikerin noch lange nicht ans Aufhören – und wird wohl auch in der neuen Regierung viele Wörtchen mitzureden haben.

Manuela Khom: Monsteraufgabe in Graz

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Als „lautstarke Stimme mit Faible für Frauenpolitik, Gesundheit und das Land Steiermark“, wird die neue steirische ÖVP-Chefin und Vize-Landeshauptfrau beschrieben. Als Stellvertreterin des neuen FPÖ-LH Mario Kunasek will die 61-Jährige die Partei nach dem Wahldesaster neu aufstellen.

Edeltraud Stiftinger: Frischer wind in der Nationalbank

© Evelyn Lynam ×

Das Thema Innovation zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere von Edeltraud Stiftinger, u.a. im Management von Siemens und als langjährige Geschäftsführerin der aws, der Förderbank der Republik. Seit Dezember ist die 58-jährige Oberösterreicherin Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank. Dort ist sie nicht nur die Hüterin des Goldschatzes, sondern auch für Statistik, Treasury und Rechnungswesen zuständig. Die letzten 20 Jahre lang gestalteten nur Männer im Direktorium der Nationalbank mit, bis Stiftinger vor wenigen Wochen als erst zweite Frau auf diesem Posten einzog.

Cornelia Hütter: Speed-Gueen bei der Ski-WM

© GEPA pictures/ Mathias Mandl ×

Von 4. bis 16. Februar geben Österreichs Ski-Asse bei der Weltmeisterschaft in Saalbach alles. Zu den Top-Favoritinnen zählt jetzt schon die 32-jährige Grazerin, die schon Ende 2024 ihre Power bewies.

Victoria Hudson: Speer-Spitze

© Getty Images ×

Die 28-jährige Hainburgerin holte im vergangenen Jahr den Europameistertitel im Speerwurf und ist die erste österreichische Medaillengewinnerin in dieser Disziplin seit 54 Jahren. Jetzt nimmt die „Sportlerin des Jahres 2024“ die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September) ins Visier.

Alexandri-Drillinge: Synchron zu Gold

© Getty Images ×

Bereits im Alter von drei Jahren begannen Anna-Maria, Eirini-Marina und Vasiliki-Pagona Alexandri (27) mit dem Synchronschwimmen – inzwischen zählen die gebürtigen Griechinnen, die ohne Eltern nach

Österreich kamen, um hier zu trainieren, zu den besten der Welt. Im Juli geht es für die Drillinge zur WM nach Singapur.

Handballteam: „Mit breiter Brust zur WM“

© Hersteller ×

Im April wird es für Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen spannend – da schlägt die Powertruppe nämlich gegen die Türkei auf, um sich für die WM (17.11. - 14.12.) zu qualifizieren. Sportdirektor Föster: „Wir werden da mit breiter Brust reingehen!“

Athanasiadis, Reitbauer, Yeganehfar: zum dritten Mal alles Walzer

© Andreas Tischler ×

Das kongeniale Trio zeichnet zum dritten Mal unter der Direktion von Bogdan Rošcic für den Wiener Opernball verantwortlich. Am 27. Februar sorgt Susanne Athanasiadis wieder für eine Top-Organisation, Birgit Reitbauer für Spitzengastronomie und Maryam Yeganehfar für eine bombastische Kulisse am Ball der Bälle. Auch für das Organisationsteam wird es ein außergewöhnlicher Opernball – zum ersten Mal ist Richard Lugner nicht dabei. Man darf gespannt sein, wie man dem im August verstorbenen, unvergessenen „Mörtel“ gedenkt.

Fatima Hellberg: Modern im Museum

© Fotografie Frank Kleinbach ×

Mit Traditionen will die neue MUMOK- Chefin – die 38-jährige schwedische Kuratorin Fatima Hellberg – brechen.

Sara Ostertag führt nun das „Tag“

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Das Theater an der Gumpendorfer Straße bekommt mit Regisseurin Sara Ostertag (39) eine großartige künstlerische Leiterin.

Claudia Banz: Ihre Welt – das Museum

Am 1. 2. wird die gebürtige Mannheimerin und angesehene Kunstexpertin wissenschaftliche Direktorin des Weltmuseums Wien.