Warum Speed-Queen Lindsey Vonn nochmal aufs Ganze gehen möchte

Nach fünfeinhalb Jahren will die 82-fache Weltcupsiegerin mit 40 Jahren ein Sensationscomeback feiern. Warum Ski-Queen Lindsey Vonn nochmal aufs Ganze geht.

Es ist ihr schönstes Weihnachtsgeschenk, das sich Lindsey Vonn heuer selbst macht - am 21. Dezember feiert die Ski-Queen ihr Comeback als Rennläuferin! „Ich bin für das Comeback bereit. Vielleicht dauert es ein paar Rennen, bis ich wieder im richtigen Rhythmus bin, aber ich denke, ich bin bereit“, zeigte sich die Skirennläuferin eine Woche zuvor in Beaver Creek zuversichtlich. Ihren „Showdown“ als wohl prominenteste Vorläuferin aller Zeiten hatte die Skiwelt mit Spannung verfolgt. Enttäuscht wurde niemand von der willensstarken US-Amerikanerin, die vor fünfeinhalb Jahren nach mehreren schweren Verletzungen ihre Karriere eigentlich beendet und im November – kurz nach ihrem 40. Geburtstag – überraschend ihr Comeback angekündigt hatte.

Lindsey Vonn in Beaver Creek © GEPA pictures/ Mathias Mandl ×

Mit Knieprothese am Start

Erst im April musste sich die Speed-Queen einer neuerlichen Knie-Operation unterziehen – der, eigenen Angaben zufolge – bereits achten! Diesmal wurde eine Teilprothese eingesetzt, mit der Vonn an diesem Wochenende in St. Moritz die Piste hinunterbrettern und damit ihr Weltcup-Comeback feiern will. Warum sie sich das antut, fragen sich viele – immerhin sagte Lindsey Vonn bei ihrem Abschied aus der Rennszene im Jahr 2019 wortwörtlich, dass ihr Körper „broken beyond repair“ – zu kaputt, um ihn nochmal zu reparieren – sei.

Vonns Verletzungen zwangen sie zum Karriere-Aus © Instagram/LindseyVonn

„Er schreit mir zu, ich solle stoppen. Es ist an der Zeit für mich, zuzuhören“

- so die damals drastischen Worte der 82-fachen (!) Weltcup- und Olympia-Siegerin 2010. Doch davon will sie heute nichts mehr wissen. So „erstaunlich und definitiv ungeplant“ das Comeback für sie selbst sei, so fokussiert ist die Amerikanerin nun auf die sportliche Sensation. Was ihr besonders Hoffnung für die ersten Rennen bereitet, sind ihre Trainingserfolge, sowie eine tolle Fahrt als Vorläuferin in Beaver Creek – und: „Ich kann gar nicht sagen, wie groß der Unterschied ist, wenn man ohne Schmerzen Skifahren kann“, so Vonn, die vor der letzten OP unter chronischen Schmerzen litt. „Das ist eine völlig neue Welt für mich, und ich habe mich seit 15 Jahren nicht mehr so gut gefühlt, also freue ich mich, zurück zu sein.“

Was genau bei der Operation geschah, teilte die Speed-Queen mit ihren 2,4 Millionen Instagram-Followern – wie so vieles aus ihrem Leben. Sie zeigte sich ihren Fans sogar auf dem OP-Tisch – ebenso wie bei der harten Rehabilitation und nun beim Training. Auch ihr Arzt meldete sich zu Wort und bestätigte eine gute Stabilität des Kreuzbands, sowie dass die Skirennläuferin ihr Knie so gut strecken könne wie zehn Jahre lang nicht mehr.

Vonn ist berühmt für ihr hartes Training © Instagram/LindseyVonn

Nächstes Ziel: Olympia 2026!

Sorgen macht sich wohl dennoch der ein oder andere um die Grenzgängerin und ihre Gesundheit. Erst kürzlich scheiterte das umjubelte Comeback von Skirenn-Star Marcel Hirscher (35), der sich beim Training einen Kreuzbandriss zuzog. Ob Lindsey Vonn, die am 21. und 22. Dezember bei gleich beiden Super-G-Rennen in St. Moritz antreten will, über die Gefahren nachdenkt? „Ich bin nicht jemand, der Angst hat. Niemand ist vor den Gefahren des Skifahrens gefeit, aber ich liebe es, und das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen.“ Hohe Ziele scheinen die Athletin, die im Alter von zwei Jahren das Skifahren auf einem 100 Meter hohen Hügel in ihrer Heimat Burnsville lernte, anzuspornen. Und so visiert Vonn sogar schon Olympia 2026 an. „Ich denke, jeder weiß, wie sehr ich Cortina liebe. Ich versuche, meine Ziele nicht zu hoch zu stecken, aber es nach Cortina zu schaffen, das wäre mein Ziel.“

Doch zuvor ist diese, ihre erste Comeback-Saison zu meistern und viel Schweiß, vielleicht sogar manche Träne wird fließen. Nichts, was Lindsey Vonn nicht schon kennt und damit heute wohl besser umgehen kann, denn je zuvor.