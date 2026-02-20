Gewinnen Sie einen Platz im John Harris Fitness Workshop beim Body & Soul Day

Gewinnen Sie einen von 12 exklusiven Plätzen beim Fitness-Workshop mit John Harris, Garnier und Peek & Cloppenburg!

Sie wollen fit, stark & voller Selbstbewusstsein in die Frühlingssaison starten? Dann haben wir DAS Workout-Highlight für Sie! Am 20. März um 13:30 Uhr erwartet Sie beim MADONNA Body & Soul Day eine exklusive 45-minütige Fitness-Session mit John Harris Chef-Trainer Konstantin.

Im HIIT Circle Full-Body Workout treibt er Sie an Ihre Grenzen! In energiegeladener Gruppenatmosphäre und mit mitreißender Musik kommen Sie garantiert ins Schwitzen – und bringen Ihre Endorphine so richtig zum Tanzen. Zum krönenden Abschluss wartet eine spannende Challenge mit einem coolen Preis für den/die Gewinner:in!

Das Beste

Sie trainieren in trendiger Sportswear von PEEK & Cloppenburg, das Sie vor dem Fitness-Workshop von uns bekommen und auch behalten können. Sie müssen also keine eigenen Sportklamotten mitbringen.

Und erhalten ein verwöhnendes Beauty-Goodie Bag von GARNIER!

Sichern Sie sich jetzt IhreChance auf einen der 12 limitierten Plätze!

Wichtig: Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre Konfektionsgröße (S / M / L) an.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz im John Harris Fitness Workshop.

Das Gewinnspiel endet am 04. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!