Kim Kardashian: Trotz 5 Nannys "ganz allein"

Kim Kardashian jongliert Karriere, Milliarden-Business und vier Kinder. Damit das funktioniert, setzt der Reality-Star auf ein großes Betreuungsteam: Gleich fünf Nannys kümmern sich um ihre Kinder – allerdings im Schichtbetrieb.

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Trotz der großen Unterstützung gibt Kardashian an, im Alltag ihrer Kinder präsent zu sein. Sie bringt sie zur Schule, holt sie wieder ab und sitzt jeden Abend mit ihnen beim Essen.

Auch beim Zubettgehen übernimmt sie selbst Aufgaben. "Ich lese den Kindern jeden Abend Bücher vor", erzählt die Unternehmerin. Ihren Erziehungsstil beschreibt sie als "mittelstreng" und betont zugleich, dass sie sehr geduldig und liebevoll sei.

"Im Grunde allein" trotz fünf Nannys

Dass Kardashian auf ein großes Betreuungsteam zurückgreifen kann, bedeutet für sie offenbar nicht, dass die Belastung als Mutter verschwindet. Bereits 2024 sprach sie in einem Podcast darüber, dass sie sich trotz ihres Unterstützungssystems teilweise fühle, als würde sie ihre vier Kinder alleine großziehen.

Besonders nachts sei das für sie spürbar. Wenn eines ihrer Kinder nicht schlafen kann, kümmert sie sich selbst darum.

Bei North sind sich Kim und Kanye einig

© kimkardashian/Instagram

Mit Kanye West war Kardashian von 2014 bis 2022 verheiratet. Bei den Plänen ihrer ältesten Tochter North ziehen die beiden inzwischen offenbar stärker an einem Strang.

North arbeitet an ihrer Musikkarriere und tritt zunehmend selbst ins Rampenlicht. Kardashian sagt, dass sie sich mit ihrem Ex-Mann darüber besser abstimmen könne. Bei Projekten ihrer Tochter wollen beide offenbar sicherstellen, dass sie damit einverstanden sind.