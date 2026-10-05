RAYE kommt nach Berlin: Zalando startet 2027 sein eigenes Festival

Fashion, Beauty, Musik und jede Menge exklusive Drops: Zalando bringt 2027 ein neues Festival nach Berlin – und holt für die Premiere direkt einen der größten Popstars der Stunde. RAYE wird Headlinerin von "Access All Areas". Für Zalando-Plus-Mitglieder gibt es sogar kostenlose Tickets.

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Coachella trifft Fashion Week trifft Beauty-Festival: So könnte man zusammenfassen, was Zalando für das kommende Frühjahr in Berlin plant. Am 24. und 25. April 2027 feiert das neue Festival "Access All Areas", kurz AAA, seine Premiere – und will dabei weit mehr sein als ein klassisches Musikfestival.

An zwei Tagen sollen in der STATION Berlin und im Tempodrom bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher zusammenkommen. Auf dem Programm stehen Konzerte, Fashion und Beauty, immersive Brand Experiences, Produktneuheiten und exklusive Drops. Und schon der erste bestätigte Name dürfte dafür sorgen, dass die Tickets heiß begehrt sein werden.

© Zalando, zvg

RAYE wird erster großer Headliner

Für die Premiere holt Zalando RAYE nach Berlin. Die britische Singer-Songwriterin gehört aktuell zu den spannendsten internationalen Künstlerinnen und wurde zuletzt vierfach für einen Grammy nominiert.

Mit Hits wie "WHERE IS MY HUSBAND!" und ihrer Mischung aus Pop, R&B, Soul und Jazz hat sie sich längst weit über Großbritannien hinaus einen Namen gemacht. Beim AAA-Festival soll sie nun das Musikprogramm anführen. Weitere Acts will Zalando in den kommenden Monaten bekannt geben.

Dass Musik dabei nur ein Teil des Wochenendes sein soll, ist durchaus gewollt. AAA soll einen Raum schaffen, in dem Mode, Beauty, Sport, Entertainment und Popkultur miteinander verschmelzen.

Diese großen Brands sind dabei

Auch beim Marken-Line-up fährt Zalando groß auf. Als Hauptpartner sind Calvin Klein, Nike und adidas angekündigt. Dazu kommen unter anderem Asics, Dr. Martens, lululemon, New Balance, On, Puma, Tommy Hilfiger und Vans. Für den Beauty-Bereich sind Beauty of Joseon, Kérastase und MAC mit dabei.

Statt klassischer Messestände verspricht Zalando dabei interaktive und immersive Markenwelten, kreative Experiences und exklusive Produkt-Releases. Besucher sollen neue Kollektionen und Produkte also nicht nur ansehen, sondern direkt erleben können.

Ein bisschen erinnert das Konzept dabei an Bread&&Butter by Zalando, das bereits vor einigen Jahren Mode, Musik und Street Culture zusammengebracht hat. Mit Access All Areas soll diese Idee nun deutlich größer zurückkehren.

Das Festival soll auch außerhalb Berlins stattfinden

Wer nicht nach Berlin reisen kann, soll trotzdem einiges vom Festival mitbekommen. AAA wird nämlich auch als digitales Event gedacht. Geplant sind Livestreams, Social Content, Inhalte über die Zalando-App sowie exklusive Online-Drops. Das Festival soll damit nicht nur die Menschen vor Ort erreichen, sondern Zalando-Kundinnen und -Kunden in ganz Europa.

Das Beste: Die Tickets können kostenlos sein

Besonders interessant ist allerdings das Ticketmodell. Mitglieder des Zalando-Bonusprogramms Zalando Plus sollen sogar kostenlos Zugang zum Festival erhalten. Der exklusive Ticketzugang startet im Jänner 2027.

Auch beim Programm dürfte sich noch einiges tun: Weitere Künstlerinnen und Künstler, Aktivierungen und Sonderaktionen sollen in den kommenden Monaten enthüllt werden.

Fest steht schon jetzt: Mit RAYE als Headlinerin, einigen der größten Fashion- und Sportswear-Brands der Welt und 40.000 erwarteten Gästen könnte Berlin im April 2027 um ein ziemlich spannendes neues Festival reicher werden.