Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Charmanter und großzügig! So kann es durchaus leidenschaftlich werden.

Charmanter und großzügig! So kann es durchaus leidenschaftlich werden. Beruf: Wer sich mit wohldurchdachten Ideen einbringt, ist sicher willkommen.

Wer sich mit wohldurchdachten Ideen einbringt, ist sicher willkommen. Fitness: Souverän, nicht zu impulsiv! Also viel cooler und erst mal nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Eine Nachdenkpause täte der Liebe heute besser. Lassen Sie sich Zeit!

Eine Nachdenkpause täte der Liebe heute besser. Lassen Sie sich Zeit! Beruf: Überdenken Sie Ihre Argumente noch einmal: tolerant und einsichtig!

Überdenken Sie Ihre Argumente noch einmal: tolerant und einsichtig! Fitness: Sie brauchen mehr Ruhe und Entspannung. Bloß nicht hetzen lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Herz ist Trumpf. Wer bloß ein wenig flirten will, liegt damit falsch.

Herz ist Trumpf. Wer bloß ein wenig flirten will, liegt damit falsch. Beruf: Hören Sie doch mal zu! Dann gewinnen Sie neuen Ideen sicher mehr ab.

Hören Sie doch mal zu! Dann gewinnen Sie neuen Ideen sicher mehr ab. Fitness: Es könnte ein wenig stressig werden. Legen Sie eine Nachdenkpause ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Keinen Erwartungsdruck! Geben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!

Keinen Erwartungsdruck! Geben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum! Beruf: Toleranter und großzügiger! Streit ist bestimmt nur kontraproduktiv.

Toleranter und großzügiger! Streit ist bestimmt nur kontraproduktiv. Fitness: Zunächst einmal gut konzentrieren und das Programm sinnvoll straffen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie nach, öffnen Sie Ihr Herz! Eigensinn ist der falsche Ansatz.

Geben Sie nach, öffnen Sie Ihr Herz! Eigensinn ist der falsche Ansatz. Beruf: Taktieren Sie lieber geduldiger, statt auf Ihren Plänen zu bestehen!

Taktieren Sie lieber geduldiger, statt auf Ihren Plänen zu bestehen! Fitness: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Überlegt eines nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Selbstbewusst und charmant! Und lieber zuhören, statt zu viel zu reden!

Selbstbewusst und charmant! Und lieber zuhören, statt zu viel zu reden! Beruf: Neue Impulse annehmen! Kreative Inputs lassen sich sicher integrieren.

Neue Impulse annehmen! Kreative Inputs lassen sich sicher integrieren. Fitness: Lassen Sie Probleme mal los! Etwas lockerer haben Sie viel mehr Spaß.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man gibt sich verführerisch. Gut, wenn Sie sich nicht blenden lassen.

Man gibt sich verführerisch. Gut, wenn Sie sich nicht blenden lassen. Beruf: Neue Ideen wohlwollend annehmen! Kompromisse könnten sich lohnen.

Neue Ideen wohlwollend annehmen! Kompromisse könnten sich lohnen. Fitness: Wohlfühlrezept: Positiv denken! Lassen Sie etwas mehr Fröhlichkeit zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offener und herzlicher! Sich kämpferisch zu geben, ist unangebracht.

Offener und herzlicher! Sich kämpferisch zu geben, ist unangebracht. Beruf: Gute Ideen müssen nicht immer tiefgründig sein. Seien Sie objektiver!

Gute Ideen müssen nicht immer tiefgründig sein. Seien Sie objektiver! Fitness: Schonen Sie Nerven, Herz und Kreislauf! Aufregungen und Stress meiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie machen sicher Eindruck. Man fühlt Ihnen aber genau auf den Zahn.

Sie machen sicher Eindruck. Man fühlt Ihnen aber genau auf den Zahn. Beruf: Wer seine Ideen verkaufen möchte, sollte sehr fundiert argumentieren.

Wer seine Ideen verkaufen möchte, sollte sehr fundiert argumentieren. Fitness: Nicht zu schnell! Passen Sie Ihr Tempo an und schauen Sie genauer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer heute kleinlich reagiert, tut seinem Liebesleben keinen Gefallen.

Wer heute kleinlich reagiert, tut seinem Liebesleben keinen Gefallen. Beruf: Es kann nicht schaden, zur Problemlösung mehr Kreativität zuzulassen.

Es kann nicht schaden, zur Problemlösung mehr Kreativität zuzulassen. Fitness: Lassen Sie sich nicht hetzen! Eile ist kontraproduktiv. Cool bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß nicht zu eigensinnig! Nachzugeben ist heute bestimmt sinnvoller.

Bloß nicht zu eigensinnig! Nachzugeben ist heute bestimmt sinnvoller. Beruf: Bei aller Kreativität und Phantasie: Erfolg braucht fundierte Methode.

Bei aller Kreativität und Phantasie: Erfolg braucht fundierte Methode. Fitness: Fuß vom Gas und achtsam! Pausen einlegen, wenn es Ihnen zu viel wird!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.