Lederhosen-Saison: Diese Trachten gibt es bei Amazon ab 45 Euro

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Die ersten Volksfeste rücken näher, der Spätsommer ist da – und spätestens jetzt stellt sich wieder die Frage: Was ziehe ich dieses Jahr zur Wiesn, zum Oktoberfest oder zum nächsten Trachtenfest an? Wer noch keine Lederhose im Schrank hat oder sein Trachten-Outfit komplettieren möchte, findet bei Amazon aktuell einige interessante Modelle.

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Besonders spannend: Eine Echtleder-Lederhose für Herren gibt es bereits für 45 Euro, während Sie ein komplettes Trachtenset inklusive Hemd, Schuhen und Socken für rund 141 Euro bekommen.

Amazon-Bestseller: PAULGOS Lederhose aus echtem Leder für 45 Euro

PAULGOS Herren Trachten Lederhose HK3 + Träger, Echtes Leder © PAULGOS

Unser erster Blick fällt auf die PAULGOS Herren Trachten-Lederhose HK3. Sie besteht laut Anbieter aus echtem Leder, wird inklusive passender Träger geliefert und ist in den Größen 44 bis 60 erhältlich.

Mit aktuell 45 Euro statt 50 Euro UVP ist sie vor allem interessant, wenn Sie bereits Trachtenhemd und passende Schuhe besitzen und lediglich noch eine klassische Lederhose benötigen.

Noch spannender ist ihre Position bei Amazon: Nach den vorliegenden Angaben ist das Modell aktuell Bestseller Nr. 1 bei den Trachtenlederhosen für Herren. Dazu kommen 4,3 von 5 Sternen bei mehr als 300 Bewertungen.

Für uns ist das eine unkomplizierte Möglichkeit, sich für die kommende Trachtensaison auszustatten, ohne direkt weit über 100 Euro auszugeben.

Auch die Kleinen können in Tracht mitfeiern

Natürlich gehört die Lederhose längst nicht nur zur Herrengarderobe. Für Kinder gibt es beispielsweise die Trachtenlederhose Santo von Stockerpoint.

Unisex Kinder Trachtenlederhose Santo © Stockerpoint

Hier fällt vor allem der aktuelle Preis auf: Statt 161,24 Euro UVP kostet die Kinder-Lederhose bei Amazon momentan 91,76 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 43 Prozent beziehungsweise 69,48 Euro.

Wenn Sie also für die ganze Familie ein Trachten-Outfit planen, könnte gerade dieser Preisnachlass interessant sein. Bei den Bewertungen sollten Sie allerdings berücksichtigen, dass die angegebenen 5,0 von 5 Sternen bislang lediglich auf zwei Rezensionen beruhen.

Einmal bestellen und fertig: Komplettes Trachtenset für Herren

Sie haben noch überhaupt keine Trachtenkleidung zu Hause? Dann kann ein Komplettset deutlich bequemer sein, als Lederhose, Hemd, Schuhe und Accessoires einzeln zusammenzusuchen.

5-teiliges Herren Trachtenset Komplett © 5-teiliges Herren Trachtenset Komplett

Das 5-teilige Trachtenset von German Wear kostet aktuell 141,13 Euro und bringt laut Angebot bereits Lederhose aus Nappaleder/Wildleder, Hosenträger, blaues Trachtenhemd, Trachtensocken und Haferlschuhe mit.

Damit wäre praktisch das komplette Outfit mit einer Bestellung erledigt.

Eine weitere Komplettlösung wird für 151,16 Euro angeboten. Auch hier bekommen Sie ein fünfteiligen Herren-Trachtenset bestehend aus Trachtenlederhose, Hosenträgern, Trachtenhemd, Trachtensocken und Trachtenschuhen. Nach Ihren Amazon-Angaben erreicht dieses Set 4,6 von 5 Sternen, allerdings bei bislang nur neun Bewertungen.

Unser Favorit für Preisbewusste

Wenn Sie Hemd und Schuhe schon besitzen, würden wir uns vor allem die PAULGOS Lederhose für 45 Euro genauer ansehen. Echtes Leder, Hosenträger inklusive und aktuell Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste in ihrer Kategorie ergeben auf dem Papier ein attraktives Gesamtpaket.

Herren Trachtenset © Speed4allkinds

Wer dagegen noch bei null anfängt, kann mit einem der Komplettsets Zeit sparen. Denn seien wir ehrlich: Kurz vor dem Volksfest noch nach passenden Socken oder Haferlschuhen zu suchen, gehört wahrscheinlich zu den Dingen, die man sich gerne erspart.

Und zeitlich passt es perfekt: Jetzt beginnt langsam wieder die Trachten-Saison – wer sein Outfit frühzeitig zusammenstellt, kann dem nächsten Wiesn-, Oktoberfest- oder Volksfestbesuch deutlich entspannter entgegenblicken.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.