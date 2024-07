Teenie (16) randalierte beim AMS und floh mit Auto vor Polizei

Unzählige Polizisten und Diensthunde waren bei der Verfolgungsjagd im Einsatz.

Großeinsatz in Leibnitz wegen eines renitenten 16-jährigen Steirers. Der amtsbekannte Teenie hatte am Mittwoch auf der Servicestelle des AMS so randaliert, dass gegen 10.45 Uhr die Polizei gerufen werden musste.

Doch schon vor dem Eintreffen der Polizisten, flüchtete der junge Mann mit einem roten Auto, welches geklaute Deutsche Kennzeichen hatte, mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten. Mit bis zu 100 km/h gefährdete er auf dem Radweg etliche Personen.

Floh über Kukuruz-Feld

Bis Bachsdorf schaffte es der junge Raser zu fahren, dort wurde er aufgrund einer Straßensperre gezwungen zu bremsen. Aber auch das hielt den Jugendlichen nicht weiter auf, er versuchte mit dem Auto über einen Maisacker zu entkommen.

Nachdem er stecken geblieben war und sein Auto zurücksetzte, prallte dieses in den Streifenwagen, welcher beschädigt wurde. Zu Fuß versuchte der 16-Jährige über das Kukuruzfeld zu flüchten.

Zahlreiche Polizisten, Diensthunde und Polizeidohnen suchten danach nach dem Burschen. Gegen 14 Uhr konnte der 16-Jährige schließlich festgenommen werden. Der Leibntizer wird angezeigt.