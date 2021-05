× 17-jähriger Alko-Lenker crasht in Spielplatz

Der Probeführerschein-Besitzer (17) fuhr möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve, kam aufs Bankett und riss sein Auto herum.

Sebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein alkoholisierter 17j-ähriger Probeführerscheinbesitzer kam am Sonntagabend von der Fahrbahn ab. Dabei wurden er und sein 18-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzt in das LKH Hartberg eingeliefert, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© FF Sebersdorf ×

Der Lenker fuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem PKW auf der L436 im Ortsgebiet von Sebersdorf mit möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve. Er kam auf das rechte Straßenbankett, verriss sein Fahrzeug nach links, durchstieß eine Thujenhecke und kam letztendlich auf dem dort befindlichen Grundstück zum Stehen. Es wurden mehrere Thujen, ein Sandspielkasten, ein Kinderspielturm mit Rutsche, sowie ein Gartenhäuschen beschädigt.

© FF Sebersdorf ×

Die Feuerwehr Sebersdorf stand mit zwei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz. Ein Alkotest ergab beim Lenker eine schwere Alkoholisierung. Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.