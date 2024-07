Wieder Autoknacker-Bande: Fünf weitere Teenies (12 bis 14) geschnappt

Die neuen Verdächtigen sollen Bezug zu der Jugendbande haben, die für 350 Auto-Einbrüche verantwortlich gemacht werden.

Das Landeskriminalamt Wien ist erneut einer Gruppe von jungen Autoknackern auf den Fersen: Fünf Verdächtige im Alter von zwölf bis 14 Jahren sollen für zahlreiche Pkw-Einbrüche in den Bezirken Donaustadt, Floridsdorf und Leopoldstadt verantwortlich sein. Zwei von ihnen wurden festgenommen. Die Verdächtigen dürften einen Bezug zu einer bereits polizeibekannten Jugendbande haben.

Bei den zwei Festgenommenen handelt es sich um zwei 14-jährige Buben. Sie befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Weitere Details zur Identität der fünf ausgeforschten Verdächtigen, zum Tatzeitraum sowie zur Zahl der Delikte wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht bekanntgeben. "Die aktführende Gruppe des LKA ist soeben dabei, alle Fakten zusammenzutragen", so ein Sprecher. Die Landespolizeidirektion wolle danach jedoch den "Sachverhalt aktiv mitteilen", hieß es.

Amtsbekannte Bande bereits aufgeflogen

Erst Ende April hatte die Polizei auf einer Pressekonferenz die Klärung einer Serie von 500 Straftaten (350 davon Pkw-Einbrüche) durch 24 Mitglieder einer Jugendbande im Alter von zwölf bis 17 Jahren bekanntgegeben. Die Polizei ging in diesem Zusammenhang von einer Schadenssumme von 300.000 Euro aus.

Besonders die strafunmündigen Mitglieder der Bande - also Jugendliche unter 14 Jahren - bereiteten den Behörden immer wieder Probleme bei der Verfolgung von Straftaten, wie es im April bei einer Pressekonferenz erklärt wurde. "Wir können sie festnehmen bzw. anhalten. Sie werden dann kurz befragt und den Eltern oder in den meisten Fällen den Jugendeinrichtungen übergeben", sagte Martin Bencza, stellvertretender Leiter der Außenstelle West des LKA am 30. April im Zuge der Pressekonferenz. Regelmäßig käme es daraufhin zu neuen Delikten.