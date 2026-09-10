Ich bin Shopping-Redakteurin: Dieser Hair-Styler zaubert mir das schönste Blowout

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Föhn, Lockenstab, Rundbürste, Glättungs-Tool – wer seine Haare gerne unterschiedlich stylt, kennt das Problem: Irgendwann ist das Badezimmer voller Geräte. Genau deshalb bin ich immer auf der Suche nach neuen Hair-Styling-Tools, die möglichst viel können, aber trotzdem noch on a budget sind. Umso neugieriger war ich auf den neuen REVLON One-Step 5-in-1 Multi Air Styler in der Pink Titanium Edition. Fünf verschiedene Aufsätze, ein richtig cooles Design und das Ganze für unter 100 Euro? Das musste ich ausprobieren. Besonders gespannt war ich darauf, ob der Styler auch meinen von Natur aus glatten Haaren mehr Volumen und diesen schönen Blowout-Look verleihen kann – und ein Aufsatz hat mich dabei besonders überzeugt.

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Fünf Styling-Möglichkeiten in einem Gerät

Das Prinzip ist schnell erklärt: Statt fünf einzelne Stylinggeräte zu kaufen, kommt der REVLON One-Step 5-in-1 Multi Air Styler mit fünf austauschbaren Aufsätzen. Mit dabei sind Diffusor, Lockenaufsatz, Rundbürste, Paddle-Bürste und Oval Volumiser. Geliefert wird das Ganze außerdem mit einer Aufbewahrungstasche.

Das macht den Styler vor allem für alle interessant, die sich nicht jeden Tag für denselben Look entscheiden möchten. Je nach Aufsatz können Sie Ihre Haare trocknen, glatter stylen, ihnen mehr Volumen verleihen oder Locken und Bewegung ins Haar bringen.

Und auch optisch gefällt mir die Pink Titanium Edition ziemlich gut. Das Design wirkt modern und macht definitiv mehr her als so manches klassische Stylinggerät.

REVLON One‑Step™ 5‑in‑1 Multi Air Styler Pink Titanium Edition © MADONNA

Welcher Aufsatz eignet sich wofür?

Der Diffusor dürfte besonders für Frauen mit natürlichen Locken oder Wellen interessant sein. Er verteilt den Luftstrom großflächiger und ist dafür gedacht, die natürliche Haarstruktur beim Trocknen zu unterstützen.

Mit dem Lockenaufsatz können Sie hingegen auch bei eher glattem Haar Locken und Wellen ins Styling bringen. Genau dieser Aufsatz war für mich persönlich eines der Highlights. Ich habe selbst glatte Haare und war deshalb besonders gespannt, wie viel Bewegung ich damit hineinbekomme. Das Ergebnis hat mir richtig gut gefallen: Meine Haare hatten deutlich mehr Form und wirkten insgesamt voluminöser.

Die Paddle-Bürste ist dagegen spannend, wenn Sie es lieber glatt mögen. Sie verbindet Trocknen und Bürsten und eignet sich damit gut für ein unkompliziertes, glatteres Alltagsstyling. Auch dieser Effekt hat mir bei meinen eigenen glatten Haaren gut gefallen.

Für einen klassischen Blowout kommen schließlich die Rundbürste und der Oval Volumiser ins Spiel. Sie sind vor allem dann interessant, wenn Sie sich mehr Ansatzvolumen, Schwung und diesen frisch geföhnten Look wünschen.

© MADONNA

Mein Eindruck: Von Locken bis Blowout – hier ist für jeden Look etwas dabei

Was mir beim Ausprobieren besonders gefallen hat, ist die Abwechslung. Gerade weil meine Haare von Natur aus glatt sind, möchte ich beim Styling häufig entweder mehr Volumen oder bewusst Locken und Wellen hineinbringen. Dafür fand ich den Revlon überraschend praktisch.

Mein persönlicher Favorit war der Lockenaufsatz, dicht gefolgt von der Möglichkeit, die Haare mit der Paddle-Bürste glatt und ordentlich zu stylen. Wer morgens keine Lust darauf hat, mehrere Geräte hervorzuholen, bekommt hier verschiedene Optionen in einem Set.

Natürlich ersetzt ein Multi-Styler nicht automatisch jedes spezialisierte Profi-Gerät. Für mich liegt der Reiz vielmehr darin, dass man mit einem Gerät sehr unterschiedliche Looks ausprobieren kann – ohne dafür gleich mehrere hundert Euro auszugeben.

© MADONNA

Aktuell für rund 86 Euro bei Amazon

Auch preislich bleibt der Multi-Styler noch in einem Bereich, den ich für ein Set mit fünf Aufsätzen interessant finde. Aktuell kostet die Pink Titanium Edition bei Amazon 86,21 Euro statt 95,78 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 10 Prozent beziehungsweise 9,57 Euro.

Gerade wenn Sie schon länger mit einem Multi-Styler liebäugeln, aber nicht direkt ein deutlich teureres Modell kaufen möchten, könnte der Revlon daher eine interessante Alternative sein. Die fünf Aufsätze bieten genug Spielraum, um herauszufinden, welche Looks im eigenen Haar tatsächlich funktionieren – von glatt über voluminös bis lockig.

REVLON One‑Step™ 5‑in‑1 Multi Air Styler Pink Titanium EditionREVLON One‑Step™ 5‑in‑1 Multi Air Styler Pink Titanium Edition © REVLON

Fazit: Ein Styling-Allrounder, der Spaß macht

Für mich ist der REVLON One-Step 5-in-1 Multi Air Styler vor allem ein unkompliziertes Beauty-Gadget für alle, die gerne mit ihren Haaren experimentieren. Das pinke Design gefällt mir, die verschiedenen Aufsätze machen das Set vielseitig und gerade der Lockenaufsatz konnte mich bei meinen glatten Haaren überzeugen. Für aktuell knapp 86 Euro bekommt man hier ein Styling-Set, mit dem sich im Alltag einiges ausprobieren lässt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.