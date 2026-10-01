Wien ist Österreichs Schnitzel-Hochburg!

Wien hat im Schnitzel-Index die Nase vorne und darf sich 2026 offiziell Österreichs Schnitzelhauptstadt nennen.

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Die Liebe der Wiener zum goldbraun panierten Klassiker kennt offenbar keine Grenzen. Laut aktuellem Schnitzel-Index von Essenszusteller Liefarando wurden allein heuer 142.318 Schnitzel nach Hause bestellt. Oder anders gesagt: Auf 100 Wiener kommen 7,4 Bestellungen. Damit zieht die Bundeshauptstadt klar an der bisherigen Nummer eins Graz vorbei und sichert sich erstmals die begehrte Schnitzel-Krone. Linz landet auf Platz zwei, gefolgt von der steirischen Landeshauptstadt sowie Innsbruck und Salzburg. Der statistische Betrachtungszeitraum erstreckt sich von 1. Jänner bis 31. August 2026.

Während die Schnitzel-Bestellungen österreichweit leicht zurückgingen, sorgt ausgerechnet das Schweineschnitzel für eine Überraschung. Es legte im Jahresvergleich um 1,8 Prozent zu und war damit die einzige Variante mit Wachstum. Hühner-, Puten- und Kalbsschnitzel mussten hingegen Verluste hinnehmen. Gleichzeitig wird trotz höherer Preise weiterhin beherzt zugegriffen: Der durchschnittliche Schnitzelpreis stieg von 12,34 auf 13,09 Euro.

Auch beim Angebot spielt Wien in einer eigenen Liga. Ganze 718 Lokale bieten dort Schnitzel an. Zum Vergleich: In Graz sind es 125, in Linz 87. Die Bundeshauptstadt vereint damit nicht nur die meisten Bestellungen, sondern auch die größte Auswahl. "Das Wiener Schnitzel gehört zu Österreich wie kaum ein anderes Gericht. Unsere Bestelldaten zeigen, wie lebendig österreichische Esskultur ist und wie unterschiedlich ein echter Klassiker im ganzen Land bestellt wird", erklärt Natascha Mauthner, Geschäftsführerin von Lieferando Österreich.