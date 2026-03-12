Sparbücher und Geld aus Pfarrbüro gestohlen

Wenn es ein dreister Langfinger ist, geht er seinen Diebstahl beim Pfarrer beichten und testet das Beichtgeheimnis aus.

Schwarzenberg am Böhmerwald. Noch ungeklärt ist ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pfarrheimes im Bezirk Rohrbach, der sich im Zeitraum von 10. März und 11. März ereignete. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufzwicken eines Vorhangschlosses in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege zu einer Terrassentür. Diese öffneten sie gewaltsam und drangen so in die Küche ein. Diese und auch das Wohnzimmer durchsuchten sie, ehe sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür in das Pfarrbüro gelangten. Aus diesem stahlen die Unbekannten Bargeld und Sparbücher.