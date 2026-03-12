Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Sparbücher und Geld aus Pfarrbüro gestohlen
© Getty

Im Mühlviertel

Sparbücher und Geld aus Pfarrbüro gestohlen

12.03.26, 10:11
Teilen

Wenn es ein dreister Langfinger ist, geht er seinen Diebstahl beim Pfarrer beichten und testet das Beichtgeheimnis aus. 

Schwarzenberg am Böhmerwald. Noch ungeklärt ist ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pfarrheimes im Bezirk Rohrbach, der sich im Zeitraum von 10. März und 11. März ereignete. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufzwicken eines Vorhangschlosses in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege zu einer Terrassentür. Diese öffneten sie gewaltsam und drangen so in die Küche ein. Diese und auch das Wohnzimmer durchsuchten sie, ehe sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür in das Pfarrbüro gelangten. Aus diesem stahlen die Unbekannten Bargeld und Sparbücher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen