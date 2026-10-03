oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Sicherheitsrisiko

Flugzeug-Angriff: Co-Pilot hatte Flugverbot

OR
von
Ein FlyDubai-Flugzeug und eine Szene mit blutverschmiertem Passagier im Flugzeuginneren.
© Getty Images / X (oe24 Montage)
Der Copilot, der den Piloten des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv verletzt haben soll, ist US-Medien zufolge wegen Sicherheitsbedenken zuvor aus seinem früheren Job bei einer Fluggesellschaft im Oman entlassen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

ABC News berichtet, gestützt auf hochrangige Geheimdienst- und Strafverfolgungsbeamte, dass der Mann von Oman Air suspendiert worden sei, nachdem er als Sicherheitsrisiko eingestuft worden sei.

Auch interessant

"Lage dramatisch!" Putin sprengt Brücken in Kiew

USA stoppen Benzin-Schmugglerschiff

Saudis mit schwerem Schlag gegen Houthi-Miliz

Nach Informationen des US-Senders war bei dem mutmaßlichen Angreifer aus dem Oman extremistisches Material festgestellt worden, als er 2024 als Copilot-Auszubildender bei der Fluggesellschaft beschäftigt war. Er durfte demnach aber weiterhin in einer Verwaltungsfunktion dort arbeiten. Dem US-Sender CNN liegen ähnliche Informationen vor.

Karte zeigt Umleitung des Flugs FZ1073 von Dubai nach Tabuk nach Notfall vor Tel Aviv.
© APA

Copilot soll angeblich mit Behörden kooperieren

Auch das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass der Mann von Oman zu einem früheren Zeitpunkt mit einem Flugverbot belegt worden sei. Grund dafür sei die Befürchtung gewesen, dass er radikale ideologische Ansichten habe.

Zwei Männer stehen in einem Raum und unterhalten sich; einer trägt Anzug, der andere Freizeitkleidung.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit dem Passagier Yaniv Hayoun © APA/AFP/ISRAELI PRIME MINISTER'S

Dem Sender ABC News zufolge versuchen Ermittler aktuell herauszufinden, wie es ihm anschließend dennoch gestattet worden sei, für Flydubai zu fliegen. Der festgenommene Copilot, der inzwischen in die Emirate gebracht worden ist, soll demnach mit den Ermittlungsbehörden kooperieren. Er habe angedeutet, dass er die Absicht gehabt habe, das Flydubai-Flugzeug in Israel zum Absturz zu bringen, zitiert der Sender Quellen, die über die Ermittlungen informiert sind.

Israels Regierung geht von jihadistischem Terroranschlag aus

Der Flug der emiratischen Gesellschaft war am Mittwoch von Dubai nach Tel Aviv unterwegs, als es zu einem mutmaßlichen Angriff des Copiloten auf seinen Kollegen kam. Dieser schaffte es nach eigenen Angaben trotz schwerer Verletzungen, die Cockpit-Tür zu öffnen. Mehrere Passagiere drangen ins Cockpit ein und konnten den Angreifer überwältigen.

Die emiratischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, Motiv und Absichten des mutmaßlichen Angreifers sind noch immer ungeklärt. Die israelische Regierung geht bereits von einem jihadistischen Terroranschlag aus - und auch ein hochrangiger Regierungsvertreter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sprach im Zusammenhang mit der Gewalttat jüngst von Terrorismus.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Es ist das letzte Mal" - Touristen-Massen überrennen Bergsee

Labor-Panne: Russin (28) stirbt an der Pest

Schelling: Arbeitslosengeld zu hoch

Instagram: Haben Sie auch Follower verloren?

"Sieben Nadeln" - Neue Schock-Details nach Hinrichtungs-Panne

Zwei Schwerverletzte bei Ski-Unfällen am Heiligen Abend in Kärnten

FPÖ Waldhäusl kämpft jetzt gegen "Lebendtier-Transportqual"

Flugzeug-Angriff: Co-Pilot hatte Flugverbot

Das ist der Terror-Pilot der Flydubai-Maschine

Tote Ärztin: Mahnwachen im ganzen Land