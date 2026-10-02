Neue Schiffs-Attacke
Hormuz eskaliert: Nächster Tanker unter Beschuss
Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, brach ein Feuer aus. Die Besatzung des Schiffes soll sich demnach in Sicherheit befinden. Über den genauen Umfang der Schäden und mögliche Folgen für die Umwelt war zunächst nichts bekannt. Der Vorfall ereignete sich Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher hat niemand den Angriff für sich reklamiert.
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Am Freitagabend berichtete UKMTO über einen weiteren Vorfall in der Straße von Hormuz. Der Kapitän eines Tankers habe gemeldet, dass das Schiff während der Ausfahrt aus der Meerenge von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Dies habe zu einem kleinen Brand und einem Stromausfall an Bord geführt. Der Brand sei inzwischen wieder gelöscht, das Schiff setze seine Fahrt fort, hieß es weiter.
In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormuz kam es zuletzt regelmäßig zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.
pat
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